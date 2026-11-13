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Arrascaeta dá assistência, e Uruguai vence Argentina na Bombonera no primeiro jogo sem Messi

Com participação direta de Arrascaeta nos dois gols da Celeste, seleção uruguaia vence por 2 a 1 em Buenos Aires; Julián Álvarez descontou

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GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
13/11/2026 22:30

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Arrascaeta dá assistência, e Uruguai vence Argentina na Bombonera no primeiro jogo sem Messi
Arrascaeta dá assistência, e Uruguai vence Argentina na Bombonera no primeiro jogo sem Messi crédito: No Ataque Internacional
Arrascaeta dá assistência, e Uruguai vence Argentina na Bombonera no primeiro jogo sem Messi
Arrascaeta dá assistência, e Uruguai vence Argentina na Bombonera no primeiro jogo sem Messi (Araújo celebra gol com assistência de Arrascaeta)

O Uruguai venceu a Argentina por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (13/11), em amistoso internacional disputado na Bombonera, em Buenos Aires. Os gols da Celeste saíram no início do segundo tempo, com um gol contra de Leonardo Balerdi e outro de Maxi Araújo. Julián Álvarez descontou para os argentinos, que atuaram pela primeira vez desde a aposentadoria de Lionel Messi da seleção.

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O meio-campista Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, iniciou o confronto como titular e participou diretamente dos dois lances ofensivos que garantiram o triunfo uruguaio.

Como foi o jogo

Logo no início da etapa final, o Uruguai abriu vantagem. Aos dois minutos, Arrascaeta cobrou falta para a área, Maxi Araújo desviou, e Lisandro Martínez tentou afastar de cabeça. A bola sobrou na pequena área, bateu em Balerdi e acabou entrando no gol.

A Celeste ampliou pouco depois. Aos oito minutos, Arrascaeta cobrou escanteio pelo lado esquerdo, Maxi Araújo apareceu na primeira trave e cabeceou. A bola ganhou altura, encobriu o goleiro Rulli e morreu no fundo das redes, fazendo 2 a 0 para o Uruguai.

A Argentina reagiu aos 27 minutos. Gianluca Prestianni fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Julián Álvarez, que desviou de primeira para vencer o goleiro Fiermarín e diminuir a desvantagem para os donos da casa.

Ficha técnica

ARGENTINA 1 X 2 URUGUAI

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  • Competição: Amistoso internacional
  • Local: La Bombonera, em Buenos Aires (Argentina)
  • Data: 13 de novembro de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Gols: Balerdi (contra), aos 2′ do 2ºT, e Maxi Araújo, aos 8′ do 2ºT (Uruguai); Julián Álvarez, aos 27′ do 2ºT (Argentina)

Próximos jogos

  • Argentina x Costa Rica Amistoso internacional, na terça-feira (17/11), às 21h (de Brasília)
  • Uruguai x República Dominicana Amistoso internacional, na terça-feira (17/11), às 21h30 (de Brasília)

A notícia Arrascaeta dá assistência, e Uruguai vence Argentina na Bombonera no primeiro jogo sem Messi foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

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