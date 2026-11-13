Ronaldinho Gaúcho em campo na Itália: quanto custa o ingresso para jogo do Ravenna?
Aos 46 anos, pentacampeão mundial volta a disputar uma partida oficial após 11 anos neste domingo (15/11), pela Série C Italiana
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Ronaldinho Gaúcho desembarcou na Itália nesta sexta-feira (13/11) para realizar seu retorno ao futebol profissional aos 46 anos. O astro brasileiro voltará a disputar uma partida oficial após 11 anos longe dos gramados.
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A reestreia acontece neste domingo (15/11), às 13h30 (de Brasília). O confronto entre Ravenna e Forlì vale pela 14ª rodada do Grupo B da Série C, a terceira divisão do Campeonato Italiano.
Valores dos ingressos e onde assistir
Quem planeja assistir presencialmente ao retorno do jogador no Estádio Bruno Benelli arena com capacidade para pouco mais de 12 mil pessoas encontra bilhetes no site oficial do Ravenna. O clube disponibilizou entradas em três categorias:
ingresso mais barato: 20 euros (cerca de R$ 124);
ingresso mais caro: 150 euros (cerca de R$ 931).
O público brasileiro que pretende acompanhar a partida pela televisão ou internet tem como opção a transmissão ao vivo na TV aberta pela RedeTV!. O confronto também terá exibição gratuita no YouTube pelo canal Esportes RedeTV! e via streaming pela plataforma R10 Comeback.
Acordo com o clube e momento no campeonato
Ronaldinho Gaúcho firmou contrato com o Ravenna em agosto. O modelo de negócio prevê a entrada do brasileiro como investidor da equipe, que atravessa crise financeira. O acerto inclui a participação em um jogo oficial e a atuação como acionista e embaixador da instituição.
Em campo, o Ravenna atravessa bom momento e ocupa a vice-liderança do Grupo B. O time soma 29 pontos em 13 jogos disputados, com nove vitórias, dois empates e duas derrotas. O rival Forlì figura na 14ª colocação da tabela, com 15 pontos.
Trajetória do jogador
O atleta anunciou a aposentadoria oficial no início de 2018. Seu último compromisso oficial ocorreu em setembro de 2015, quando atuou pelo Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.
Ao longo da carreira, Ronaldinho Gaúcho construiu trajetória vitoriosa com passagens por Grêmio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético, Querétaro (México), Fluminense e Seleção Brasileira.
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A notícia Ronaldinho Gaúcho em campo na Itália: quanto custa o ingresso para jogo do Ravenna? foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda