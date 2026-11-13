Brasileiro que joga em time de Ronaldinho foi treinado por ídolo do Cruzeiro: ‘Grande profissional’
Meio-campista Vinícius Di Stefano, camisa 4 do Ravenna na Série C Italiana, trabalhou com Alex nas categorias de base do São Paulo
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Companheiro de equipe de Ronaldinho Gaúcho no Ravenna, da Itália, o meio-campista brasileiro Vinícius Di Stefano deu os primeiros passos rumo ao futebol profissional sob o comando de um grande ídolo da torcida do Cruzeiro. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o jogador foi treinado pelo ex-camisa 10 celeste Alex em Cotia e guarda elogios ao trabalho do treinador.
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Em entrevista publicada pela ESPN em 21 de agosto de 2026 época em que o Ravenna anunciou a contratação de Ronaldinho como jogador, embaixador e sócio , Vinícius relembrou o período de uma década no Tricolor Paulista e destacou a influência de Alex em sua formação antes da mudança para a Europa.
“Então, eu fiquei ali no São Paulo, no CT, por dez anos, né? Até que chegou a oportunidade de subir depois da Copa São Paulo. O elenco profissional estava com algumas lesões. Pude até ser relacionado para dois jogos. E aí chegou a oportunidade de ir para a Itália, que foi, na verdade, mais por decisão minha, de querer recomeçar a carreira”, explicou o atleta.
Ao falar especificamente sobre a convivência com Alex na base são-paulina, o meio-campista exaltou o conhecimento técnico e o perfil humano do ex-meia.
“O Alex é uma referência, foi um prazer trabalhar com ele. Espero que, como o mundo do futebol dá muitas voltas, a gente ainda se encontre. Mas foi, de verdade, um trabalho excelente que ele fez ali, porque é, de verdade, um grande profissional”, afirmou Vinícius, que completou: “O Alex, ao mesmo tempo que é um treinador muito sério, é um treinador que te faz divertir dentro de campo. É uma pessoa muito honesta, então tudo aquilo que ele falar a gente escuta e aproveita ao máximo, porque é uma pessoa muito vivida no ambiente do futebol e que tem muito conhecimento, muito potencial”.
Números de Vinícius Di Stefano e campanha do Ravenna
Na temporada 2026/27, Vinícius Di Stefano soma nove partidas, dois gols e duas assistências com a camisa do Ravenna. O desempenho ajuda o clube a fazer boa campanha na Série C do Campeonato Italiano: a equipe ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 29 pontos conquistados em 13 rodadas.
A Terceira Divisão italiana reúne 60 clubes divididos em três chaves regionalizadas de 20 times. Os três campeões de cada grupo garantem acesso direto à Série B, enquanto a quarta vaga é disputada em um mata-mata envolvendo 28 equipes (do 2º ao 10º colocado das chaves A, B e C, além do campeão da Copa da Itália da Série C).
Volta de Ronaldinho Gaúcho aos gramados
Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho se prepara para encerrar um hiato de 11 anos sem disputar partidas oficiais. A estreia do ex-jogador de Atlético, Barcelona, Milan e Seleção Brasileira pelo Ravenna está prevista para este domingo (15/11), no clássico contra o Forlì, no Estádio Bruno Benelli, pela Série C Italiana.
Em entrevista à CBS Sports Golazo nesta sexta-feira (13/11), o pentacampeão mundial celebrou o retorno ao futebol italiano e garantiu que manterá o estilo alegre em campo, apesar da mudança na rotina física.
“Estou muito feliz por voltar a jogar depois de 11 anos, com o Ravenna, ao lado de um grupo de amigos. É uma grande sociedade e estou realmente empolgado. Naturalmente, não é a mesma coisa. Hoje jogo muito futevôlei e treino de maneira diferente. Vamos ver o que acontece. Volto ainda mais feliz do que antes. Em campo, sempre haverá sorrisos e risadas. Procuro deixar todos tão felizes quanto eu”, declarou Ronaldinho, que completou: “Na Itália, sempre vivi momentos maravilhosos durante toda a minha carreira. É sempre algo muito especial. Mal posso esperar para viver esse momento e voltar mais uma vez”.
Trajetória de Alex como técnico e ídolo celeste
Alex iniciou a carreira à beira do gramado justamente nas categorias de base do São Paulo. Posteriormente, comandou Avaí, Antalyaspor (Turquia), Operário Ferroviário e Athletic.
À frente do clube de São João del-Rei na temporada 2026, o treinador conduziu o Esquadrão até a quinta fase da Copa do Brasil caindo diante do Internacional após eliminar Rio Branco-ES, Ypiranga-RS e Sport. Na Série B do Campeonato Brasileiro, encerrou a participação com 48 pontos em 38 rodadas (11 vitórias, 15 empates e 12 derrotas), garantindo a permanência na Segunda Divisão para 2027 (em 13º lugar, podendo cair no máximo para 14º no complemento da rodada final).
Como jogador, Alex marcou época como meio-campista de toque refinado, visão de jogo e precisão nas bolas paradas, somando 422 gols até se aposentar em 2014, aos 37 anos, com passagens históricas por Coritiba, Palmeiras, Fenerbahçe e Cruzeiro. Pela Raposa, disputou 121 partidas, marcou 64 gols, deu 61 assistências e conquistou a Tríplice Coroa em 2003 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro), além do Estadual de 2004.
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A notícia Brasileiro que joga em time de Ronaldinho foi treinado por ídolo do Cruzeiro: ‘Grande profissional’ foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda