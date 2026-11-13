Brasileiro que joga em time de Ronaldinho foi treinado por ídolo do Cruzeiro: ‘Grande profissional’ (Time do Ravenna, da Série C da Itália)

Companheiro de equipe de Ronaldinho Gaúcho no Ravenna, da Itália, o meio-campista brasileiro Vinícius Di Stefano deu os primeiros passos rumo ao futebol profissional sob o comando de um grande ídolo da torcida do Cruzeiro. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o jogador foi treinado pelo ex-camisa 10 celeste Alex em Cotia e guarda elogios ao trabalho do treinador.

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Em entrevista publicada pela ESPN em 21 de agosto de 2026 época em que o Ravenna anunciou a contratação de Ronaldinho como jogador, embaixador e sócio , Vinícius relembrou o período de uma década no Tricolor Paulista e destacou a influência de Alex em sua formação antes da mudança para a Europa.

“Então, eu fiquei ali no São Paulo, no CT, por dez anos, né? Até que chegou a oportunidade de subir depois da Copa São Paulo. O elenco profissional estava com algumas lesões. Pude até ser relacionado para dois jogos. E aí chegou a oportunidade de ir para a Itália, que foi, na verdade, mais por decisão minha, de querer recomeçar a carreira”, explicou o atleta.

Ao falar especificamente sobre a convivência com Alex na base são-paulina, o meio-campista exaltou o conhecimento técnico e o perfil humano do ex-meia.

“O Alex é uma referência, foi um prazer trabalhar com ele. Espero que, como o mundo do futebol dá muitas voltas, a gente ainda se encontre. Mas foi, de verdade, um trabalho excelente que ele fez ali, porque é, de verdade, um grande profissional”, afirmou Vinícius, que completou: “O Alex, ao mesmo tempo que é um treinador muito sério, é um treinador que te faz divertir dentro de campo. É uma pessoa muito honesta, então tudo aquilo que ele falar a gente escuta e aproveita ao máximo, porque é uma pessoa muito vivida no ambiente do futebol e que tem muito conhecimento, muito potencial”.

Alex, técnico do Athletic (foto: Fernanda Trindade/Athletic SAF)

Números de Vinícius Di Stefano e campanha do Ravenna

Na temporada 2026/27, Vinícius Di Stefano soma nove partidas, dois gols e duas assistências com a camisa do Ravenna. O desempenho ajuda o clube a fazer boa campanha na Série C do Campeonato Italiano: a equipe ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 29 pontos conquistados em 13 rodadas.

A Terceira Divisão italiana reúne 60 clubes divididos em três chaves regionalizadas de 20 times. Os três campeões de cada grupo garantem acesso direto à Série B, enquanto a quarta vaga é disputada em um mata-mata envolvendo 28 equipes (do 2º ao 10º colocado das chaves A, B e C, além do campeão da Copa da Itália da Série C).

Vinícius Di Stefano comemora gol pelo Ravenna (foto: Instagram/viniciusdistefano)

Volta de Ronaldinho Gaúcho aos gramados

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho se prepara para encerrar um hiato de 11 anos sem disputar partidas oficiais. A estreia do ex-jogador de Atlético, Barcelona, Milan e Seleção Brasileira pelo Ravenna está prevista para este domingo (15/11), no clássico contra o Forlì, no Estádio Bruno Benelli, pela Série C Italiana.

Em entrevista à CBS Sports Golazo nesta sexta-feira (13/11), o pentacampeão mundial celebrou o retorno ao futebol italiano e garantiu que manterá o estilo alegre em campo, apesar da mudança na rotina física.

“Estou muito feliz por voltar a jogar depois de 11 anos, com o Ravenna, ao lado de um grupo de amigos. É uma grande sociedade e estou realmente empolgado. Naturalmente, não é a mesma coisa. Hoje jogo muito futevôlei e treino de maneira diferente. Vamos ver o que acontece. Volto ainda mais feliz do que antes. Em campo, sempre haverá sorrisos e risadas. Procuro deixar todos tão felizes quanto eu”, declarou Ronaldinho, que completou: “Na Itália, sempre vivi momentos maravilhosos durante toda a minha carreira. É sempre algo muito especial. Mal posso esperar para viver esse momento e voltar mais uma vez”.

Ronaldinho Gaúcho na chegada ao Ravenna para o seu aguardado retorno aos gramados pelo clube italiano (foto: Ravenna/Divulgação)

Trajetória de Alex como técnico e ídolo celeste

Alex iniciou a carreira à beira do gramado justamente nas categorias de base do São Paulo. Posteriormente, comandou Avaí, Antalyaspor (Turquia), Operário Ferroviário e Athletic.

À frente do clube de São João del-Rei na temporada 2026, o treinador conduziu o Esquadrão até a quinta fase da Copa do Brasil caindo diante do Internacional após eliminar Rio Branco-ES, Ypiranga-RS e Sport. Na Série B do Campeonato Brasileiro, encerrou a participação com 48 pontos em 38 rodadas (11 vitórias, 15 empates e 12 derrotas), garantindo a permanência na Segunda Divisão para 2027 (em 13º lugar, podendo cair no máximo para 14º no complemento da rodada final).

Como jogador, Alex marcou época como meio-campista de toque refinado, visão de jogo e precisão nas bolas paradas, somando 422 gols até se aposentar em 2014, aos 37 anos, com passagens históricas por Coritiba, Palmeiras, Fenerbahçe e Cruzeiro. Pela Raposa, disputou 121 partidas, marcou 64 gols, deu 61 assistências e conquistou a Tríplice Coroa em 2003 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro), além do Estadual de 2004.

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