Goleiro Owono recebe punição máxima na Espanha após morte de atacante Jesús de Miguel (Owono, goleiro do FC Andorra, acertou joelhada no peito de Miguel, atacante do Tenerife)

O Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) puniu o goleiro Jesús Lázaro Ferrer Owono, do FC Andorra, com 12 jogos de suspensão a sanção máxima prevista no regulamento para a infração pelo lance que resultou na morte do atacante Jesús de Miguel, do CD Tenerife. O inicidente ocorreu na segunda-feira (2/11), no Estádio Heliodoro Rodríguez López, pela segunda divisão espanhola, e a decisão foi divulgada nesta sexta-feira (13/11).

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Nos minutos finais da partida, o atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, recebeu a bola em um contra-ataque. Owono saiu da área e avançou até a região do meio-campo para tentar interceptar a jogada, atingindo o adversário no peito com a perna erguida e força excessiva. O árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández aplicou o cartão vermelho direto e registrou a ação violenta na súmula do jogo.

Após o impacto, De Miguel caiu no gramado, ficou desacordado poucos segundos depois e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no estádio e foi encaminhado ao Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, onde deu entrada em estado grave. O quadro clínico piorou ao longo das horas, e o atacante morreu no dia seguinte ao lance.

Critérios da punição disciplinar

Ao fundamentar a decisão como órgão independente dentro da estrutura federativa, o Comitê de Disciplina apontou as diretrizes avaliadas no julgamento:

a súmula arbitral é o único documento que integra o processo disciplinar;

o órgão enquadrou o lance violento no artigo 102 do Código Disciplinar;

as consequências posteriores do choque que também constam na súmula e são públicas e notórias agravaram a sanção para o grau máximo da norma;

o comitê aplicou a penalidade mais severa que o regulamento prevê para os fatos relatados.

Na resolução oficial, a entidade registrou a impossibilidade de ultrapassar o teto estipulado expressamente pela regra esportiva.

“Doze partidas é a sanção mais alta que o Código Disciplinar permite para os fatos descritos na súmula arbitral”, destacou o órgão em trecho da decisão (“Doce partidos es la sanción más alta que el Código Disciplinario permite para los hechos descritos en el acta arbitral”, no original).

A federação assegurou o prazo legal para a defesa, e o FC Andorra tem a opção de apresentar recurso formal perante o Comitê de Apelação da RFEF em até dez dias úteis.

Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morreu aos 30 anos (foto: Reprodução de Internet)

Abalo emocional, ataques nas redes e investigação

Profundamente abalado com o ocorrido, Jesús Owono ainda não voltou aos treinamentos pelo FC Andorra. Em entrevista recente, o técnico da equipe, Carles Manso, afirmou que o clube não impõe prazo para o retorno do arqueiro às atividades.

“Ele está muito abalado com a situação. É preciso dar espaço para que ele se sinta completamente livre para tomar qualquer decisão, de querer voltar ou não, quando considerar oportuno e estiver preparado”, declarou o treinador.

Dois dias após o acidente, o próprio goleiro que soma 47 partidas por sua seleção nacional divulgou um comunicado oficial lamentando a morte de De Miguel e afirmando que estava disposto a responder pelos desdobramentos do caso.

“Estes são os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar palavras e acho muito difícil assimilar o que aconteceu. Sei que haverá muitas perguntas a responder e enfrentarei o que vier com o máximo respeito. Mas, neste momento, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa além de Jesus e da dor que estamos sentindo”, desabafou Owono, que chegou a desativar sua conta no Instagram após receber ameaças de morte e insultos racistas.

Paralelamente à esfera desportiva, a polícia espanhola abriu uma investigação sob supervisão judicial com a hipótese de homicídio culposo. No entanto, o procurador-chefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, avaliou à agência italiana ANSA ser difícil a abertura de um processo criminal, uma vez que lesões ocorridas no âmbito esportivo não costumam ser puníveis penalmente, salvo em casos de agressão voluntária com o jogo parado.

Jesús Owono, do FC Andorra (foto: Issouf SANOGO / AFP)

Retomada dos treinos e desfecho da partida

Enquanto Owono segue afastado, o restante do elenco do Andorra retomou os treinamentos na tarde de segunda-feira (9/11), uma semana após a morte de De Miguel. Antes disso, o grupo já havia se reunido na quarta-feira (4/11) para uma atividade voluntária marcada por um minuto de silêncio em homenagem ao atacante.

No âmbito da competição, o Juiz Único de Competição deu a partida contra o Tenerife por encerrada com o empate por 2 a 2 placar registrado no momento em que o duelo foi interrompido, pela 12ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol.

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