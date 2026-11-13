Goleiro Owono recebe punição máxima na Espanha após morte de atacante Jesús de Miguel
Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aplicou suspensão prevista no artigo 102 ao arqueiro do FC Andorra
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O Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) puniu o goleiro Jesús Lázaro Ferrer Owono, do FC Andorra, com 12 jogos de suspensão a sanção máxima prevista no regulamento para a infração pelo lance que resultou na morte do atacante Jesús de Miguel, do CD Tenerife. O inicidente ocorreu na segunda-feira (2/11), no Estádio Heliodoro Rodríguez López, pela segunda divisão espanhola, e a decisão foi divulgada nesta sexta-feira (13/11).
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Nos minutos finais da partida, o atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, recebeu a bola em um contra-ataque. Owono saiu da área e avançou até a região do meio-campo para tentar interceptar a jogada, atingindo o adversário no peito com a perna erguida e força excessiva. O árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández aplicou o cartão vermelho direto e registrou a ação violenta na súmula do jogo.
Após o impacto, De Miguel caiu no gramado, ficou desacordado poucos segundos depois e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no estádio e foi encaminhado ao Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, onde deu entrada em estado grave. O quadro clínico piorou ao longo das horas, e o atacante morreu no dia seguinte ao lance.
Critérios da punição disciplinar
Ao fundamentar a decisão como órgão independente dentro da estrutura federativa, o Comitê de Disciplina apontou as diretrizes avaliadas no julgamento:
a súmula arbitral é o único documento que integra o processo disciplinar;
o órgão enquadrou o lance violento no artigo 102 do Código Disciplinar;
as consequências posteriores do choque que também constam na súmula e são públicas e notórias agravaram a sanção para o grau máximo da norma;
o comitê aplicou a penalidade mais severa que o regulamento prevê para os fatos relatados.
Na resolução oficial, a entidade registrou a impossibilidade de ultrapassar o teto estipulado expressamente pela regra esportiva.
“Doze partidas é a sanção mais alta que o Código Disciplinar permite para os fatos descritos na súmula arbitral”, destacou o órgão em trecho da decisão (“Doce partidos es la sanción más alta que el Código Disciplinario permite para los hechos descritos en el acta arbitral”, no original).
A federação assegurou o prazo legal para a defesa, e o FC Andorra tem a opção de apresentar recurso formal perante o Comitê de Apelação da RFEF em até dez dias úteis.
Abalo emocional, ataques nas redes e investigação
Profundamente abalado com o ocorrido, Jesús Owono ainda não voltou aos treinamentos pelo FC Andorra. Em entrevista recente, o técnico da equipe, Carles Manso, afirmou que o clube não impõe prazo para o retorno do arqueiro às atividades.
“Ele está muito abalado com a situação. É preciso dar espaço para que ele se sinta completamente livre para tomar qualquer decisão, de querer voltar ou não, quando considerar oportuno e estiver preparado”, declarou o treinador.
Dois dias após o acidente, o próprio goleiro que soma 47 partidas por sua seleção nacional divulgou um comunicado oficial lamentando a morte de De Miguel e afirmando que estava disposto a responder pelos desdobramentos do caso.
“Estes são os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar palavras e acho muito difícil assimilar o que aconteceu. Sei que haverá muitas perguntas a responder e enfrentarei o que vier com o máximo respeito. Mas, neste momento, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa além de Jesus e da dor que estamos sentindo”, desabafou Owono, que chegou a desativar sua conta no Instagram após receber ameaças de morte e insultos racistas.
Paralelamente à esfera desportiva, a polícia espanhola abriu uma investigação sob supervisão judicial com a hipótese de homicídio culposo. No entanto, o procurador-chefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, avaliou à agência italiana ANSA ser difícil a abertura de um processo criminal, uma vez que lesões ocorridas no âmbito esportivo não costumam ser puníveis penalmente, salvo em casos de agressão voluntária com o jogo parado.
Retomada dos treinos e desfecho da partida
Enquanto Owono segue afastado, o restante do elenco do Andorra retomou os treinamentos na tarde de segunda-feira (9/11), uma semana após a morte de De Miguel. Antes disso, o grupo já havia se reunido na quarta-feira (4/11) para uma atividade voluntária marcada por um minuto de silêncio em homenagem ao atacante.
No âmbito da competição, o Juiz Único de Competição deu a partida contra o Tenerife por encerrada com o empate por 2 a 2 placar registrado no momento em que o duelo foi interrompido, pela 12ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol.
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