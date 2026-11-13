Ronaldinho se empolga e reage à volta ao futebol: ‘Mais feliz do que antes’ (Ronaldinho Gaúcho em entrevista na Itália)

Ronaldinho Gaúcho está de volta aos gramados. Após 11 anos sem disputar uma partida oficial, o ex-jogador de Atlético, Barcelona, Milan e Seleção Brasileira se prepara para vestir a camisa do Ravenna, da Itália. Aos 46 anos, o brasileiro demonstrou entusiasmo com a nova experiência e garantiu que retorna ao futebol ainda mais feliz do que antes.

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Em entrevista à CBS Sports Golazo, nesta sexta-feira (13/11), o craque falou sobre a expectativa para o retorno. Ronaldinho destacou a felicidade de voltar a jogar e elogiou o clube italiano.

Estou muito feliz por voltar a jogar depois de 11 anos, com o Ravenna, ao lado de um grupo de amigos. É uma grande sociedade e estou realmente empolgado, declarou.

O brasileiro também comentou sobre a diferença entre o momento atual e os tempos em que atuava profissionalmente. Segundo ele, a rotina de preparação mudou, mas a vontade de se divertir em campo permanece.

Naturalmente, não é a mesma coisa. Hoje jogo muito futevôlei e treino de maneira diferente. Vamos ver o que acontece, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de continuar fazendo jogadas de efeito e proporcionando momentos de alegria aos torcedores, Ronaldinho reforçou que pretende manter a essência que marcou sua carreira.

Volto ainda mais feliz do que antes. Em campo, sempre haverá sorrisos e risadas. Procuro deixar todos tão felizes quanto eu, disse.

Quando será a volta de Ronaldinho ao futebol?

A estreia de Ronaldinho pelo Ravenna está prevista para domingo (15/11), no clássico contra o Forlì, no estádio Benelli, pela Série C do Campeonato Italiano.

O brasileiro já havia visitado o clube durante o verão europeu, quando conheceu os jogadores na apresentação do elenco, em Marina di Ravenna. Agora, ele terá a oportunidade de dividir o campo com os novos companheiros.

Ronaldinho também destacou o carinho que recebeu na Itália ao longo da carreira, especialmente durante sua passagem pelo Milan. Para o brasileiro, voltar ao país representa uma experiência especial.

Na Itália, sempre vivi momentos maravilhosos durante toda a minha carreira. É sempre algo muito especial. Mal posso esperar para viver esse momento e voltar mais uma vez, concluiu.

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A notícia Ronaldinho se empolga e reage à volta ao futebol: ‘Mais feliz do que antes’ foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques