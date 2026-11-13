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Seleção campeã da Eurocopa leva impressionantes 7 a 0

Campeã continental em 2004, Grécia sofreu sonora goleada para a Holanda nesta sexta-feira (13/11), pela Nations League

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JV
João Vítor Marques
JV
João Vítor Marques
Repórter
13/11/2026 18:38

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Seleção campeã da Eurocopa leva impressionantes 7 a 0
Seleção campeã da Eurocopa leva impressionantes 7 a 0 crédito: No Ataque Internacional
Seleção campeã da Eurocopa leva impressionantes 7 a 0
Seleção campeã da Eurocopa leva impressionantes 7 a 0 (Holanda atropelou Grécia pela Liga das Nações)

Um domínio impressionante e um placar inesperado. Nesta sexta-feira (13/11), a Grécia – campeã da Eurocopa de 2004 – levou uma sonora goleada por 7 a 0 para a Holanda, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quinta rodada do Grupo A2 da Nations League.

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Summerville, Reijnders (três vezes) e Timber encaminharam a vitória logo no primeiro tempo. Na etapa final, novamente Timber e, por último, Malen fecharam o atropelo, para grande festa da torcida mandante na capital holandesa.

O resultado coloca a Holanda na primeira colocação da chave, com 11 pontos – três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Já a Grécia, com oito, cai para o terceiro lugar (duas vitórias, dois empates e um revés).

O segundo lugar é da Alemanha, com os mesmos oito pontos. Também nesta sexta, os alemães bateram a Sérvia fora de casa por 3 a 1. Os dois primeiros colocados avançam à próxima fase – a definição fica para a última rodada.

A Holanda está virtualmente classificada e fecha o grupo diante da Alemanha. Já a Grécia recebe a eliminada Sérvia.

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Última rodada do Grupo A2 da Nations League

  • Alemanha x Holanda – 16/11, às 16h45
  • Grécia x Sérvia – 16/11, às 16h45

A notícia Seleção campeã da Eurocopa leva impressionantes 7 a 0 foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques

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