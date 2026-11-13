Atlético de Madrid compra clube de elite na América do Sul (Bandeirão e torcedores do Atlético de Madrid)

O Atlético de Madrid anunciou nesta sexta-feira (13/11) a aquisição de 50% do Atlético Fútbol Club, do Equador. Com o negócio, o clube espanhol passa a integrar oficialmente a estrutura acionária da equipe de Guayaquil, que disputará a Primeira Divisão do futebol equatoriano na temporada 2027.

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O anúncio foi feito por meio de comunicado publicado nos canais oficiais do Atlético de Madrid. A outra parte da sociedade conta com a participação da Junta de Beneficencia de Guayaquil, entidade sem fins lucrativos que atua no país.

O acordo prevê um conselho de administração com seis integrantes: três representantes do clube espanhol e três da Junta de Beneficencia. O grupo fará a primeira reunião na próxima semana, quando escolherá o presidente, indicado pelo Atlético de Madrid, e nomeará um diretor-geral para o Atlético FC.

Atlético de Madrid amplia projeto no Equador

A aquisição representa um novo passo na parceria entre o Atlético de Madrid e a Junta de Beneficencia de Guayaquil, iniciada em 2023. O projeto começou com a criação de uma academia de futebol e a implementação da metodologia esportiva e educacional do clube espanhol no país sul-americano.

De acordo com o comunicado, a iniciativa chegou a 30 unidades, distribuídas por dez cidades equatorianas: Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Buena Fe, Milagro, Montecristi, Salinas, Ambato e Quinindé. Mais de 15 mil jovens participam do programa de formação.

O Atlético FC conquistou o acesso à elite do futebol equatoriano em outubro, sob o comando de Carlos Santamarina, treinador ligado à academia do Atlético de Madrid. A equipe disputará a Série A pela primeira vez em 2027.

Atlético de Madrid tem participação em outros clubes

A entrada no Atlético FC amplia a presença internacional do Atlético de Madrid no futebol. O clube espanhol também tem participação no Atlético San Luis, do México, e no Atlético Ottawa, do Canadá.

A operação no Equador marca a entrada do grupo espanhol na estrutura societária de um clube da América do Sul.

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