Conmebol lamenta morte de músico argentino de final da Copa Sul-Americana (Marcos Camino, fundador e acordeonista de Los Palmeras, morreu aos 76 anos)

O músico argentino Marcos Camino faleceu nesta terça-feira (10/11), aos 76 anos, em Santa Fé. Fundador e acordeonista de Los Palmeras, ele foi uma das figuras centrais da cumbia santafesina ao longo de mais de cinco décadas. De acordo com informações da Polícia de Santa Fe, o artista foi encontrado sem vida no estúdio de gravação do grupo musical no fim da tarde. A apuração sobre as circunstâncias da morte permanece sob a responsabilidade dos órgãos competentes.

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Para além do impacto cultural na música popular sul-americana, a trajetória de Camino ficou eternizada no futebol continental. O ápice dessa conexão ocorreu na decisão da Copa Sul-Americana de 2019, disputada no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, entre Colón e Independiente del Valle.

"Aeeaa, yo soy sabalero" Abrímos hilo con los mejores memes: https://t.co/CxiDNynBvf — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 12, 2019

Apresentação histórica na final da Sul-Americana

Naquela decisão, Los Palmeras protagonizaram um dos momentos mais marcantes da história das finais da Conmebol. Ao som de “Soy Sabalero”, o grupo embalou mais de 40 mil torcedores do Colón que invadiram a capital paraguaia. A imagem de milhares de fãs emocionados nas arquibancadas rodou o mundo, simbolizando o momento mais alto da história do clube de Santa Fé na América do Sul alcançado após eliminar o Atlético nos pênaltis, em pleno Mineirão, na semifinal.

Repercussão e homenagens no futebol

A morte de Marcos Camino gerou imediata comoção no meio esportivo. A Conmebol emitiu uma nota oficial de pesar destacando o legado do músico para a cultura argentina e a inesquecível performance na decisão continental.

“A Conmebol lamenta o falecimento de Marcos Camino, acordeonista e fundador de Los Palmeras. Um referente da cultura santafecina que fez parte do histórico show que a banda apresentou na Final da Conmebol Sudamericana 2019. Condolências a familiares e amigos”, publicou a entidade.

O Colón, clube do coração de Camino, também manifestou luto oficial pela perda do artista.

“O Club Atlético Colón lamenta com profundo pesar o falecimento de Marcos Camino, integrante histórico de Los Palmeras e reconhecido torcedor Sabalero. Enviamos nossas condolências a seus familiares e entes queridos neste difícil momento”, divulgou o clube rubro-negro.

Trajetória de mais de 50 anos

Camino havia anunciado sua aposentadoria dos palcos neste ano por razões de saúde, encerrando uma trajetória de 52 anos à frente de Los Palmeras. A despedida ocorreu um ano após a saída do cantor Rubén Cacho Deicas, com quem dividiu a liderança do grupo durante as décadas de maior sucesso da banda.

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