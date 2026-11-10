Estádio de mais de R$ 1 bilhão que ficou parado por 15 anos toma forma, e torcedores escolhem assentos (Estádio Nou Mestalla, futura casa do Valencia)

Após um longo período de 15 anos com as obras paralisadas (entre 2009 e 2024), a nova casa do Valencia avança para etapas definitivas. O clube espanhol inicia, em 17 de novembro, a “Fase 2 – Seleção de Assentos”, momento em que os torcedores escolherão presencialmente seus lugares na arquibancada do Novo Mestalla. A etapa anterior de cadastramento reuniu 13.684 grupos e registrou 53.466 participantes potenciais somando 49.232 associados organizados em grupos e 4.186 assinantes individuais.

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Enquanto organiza a transição da torcida, a diretoria do Valencia apresentou os balanços financeiros que detalham o custo da retomada dos trabalhos, iniciada em janeiro de 2025. Ao todo, a instituição já destinou cerca de 175,57 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,08 bilhão na cotação atual) ao projeto. A previsão oficial do clube é inaugurar o Novo Mestalla em 2027.

O montante acumulado engloba 32,92 milhões de euros aplicados entre janeiro e junho de 2025; 101,59 milhões de euros no exercício encerrado em junho de 2026; e 41,06 milhões de euros investidos entre julho e setembro de 2026. Os aportes cobrem os 80 milhões de euros restantes do fundo CVC, custos de construção, despesas financeiras ativadas e obrigações do plano de atuação territorial estratégico que incluiu a entrega de um complexo poliesportivo municipal orçado em 11,27 milhões de euros.

O destino do histórico Estádio de Mestalla

Com a mudança programada para a nova arena, o terreno de 90 mil metros quadrados do atual Estádio de Mestalla foi colocado à venda pelo clube. A consultoria imobiliária CBRE foi contratada para captar investidores interessados na área.

O plano prevê a demolição completa da estrutura centenária assim que o Novo Mestalla for concluído e liberado para jogos. No local do antigo estádio, será erguido um grande complexo imobiliário composto por edifícios residenciais e espaços comerciais. Os recursos arrecadados com a venda do terreno servirão para amortizar os custos de construção da nova casa alvinegra e quitar compromissos financeiros do clube.

Distribuição da capacidade por anéis no novo estádio

Projetado para ser um dos palcos mais modernos do futebol europeu, o Novo Mestalla terá capacidade total de 70.071 espectadores, divididos da seguinte forma entre os setores de arquibancada e hospitalidade:

Anel inferior: 22.007 assentos;

Anel intermediário: 14.675 assentos;

Anel superior: 31.389 assentos;

Setor VIP: mais de 6.500 lugares.

Terreno comercial garante caixa para as obras

A viabilidade financeira do empreendimento também contou com a negociação de uma parcela de terreno comercial anexa ao novo estádio para a empresa Atitlan. A transação foi contabilizada em 29,7 milhões de euros, com potencial de alcançar 35 milhões de euros a depender do cumprimento de cláusulas variáveis.

Até junho de 2026, o balanço indicava 20,15 milhões de euros a receber pela venda, além de 9,54 milhões de euros bloqueados em conta de garantia do Fundo de Titulização para cobrir eventuais contingências da construção. O valor de garantia atingiu o teto de 10 milhões de euros em agosto, quando o clube liberou 10,07 milhões de euros após comprovar 50% de execução das obras. Do ponto de vista contábil, a alienação gerou um lucro de 17,84 milhões de euros ao Valencia.

Escolha presencial com simulação 3D e ‘capitães’ de torcida

Para otimizar o atendimento de mais de 53 mil torcedores, o Valencia dividiu os associados em grupos e exigiu a nomeação de um “capitão” termo utilizado pelo clube para designar o torcedor responsável por representar a família ou o grupo de amigos. É esse representante quem recebe o agendamento e toma a decisão final sobre a localização das cadeiras do seu grupo.

Para a definição dos lugares, os capitães dos grupos convocados deverão comparecer à Sala 1923 do atual Estádio de Mestalla (acesso pela Avenida Aragón, porta A4), com atendimentos marcados de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30. Quem não puder ir presencialmente poderá delegar a escolha ou realizar o procedimento virtualmente na página oficial do clube.

No local, os representantes contam com o apoio de uma plataforma digital imersiva que projeta em escala real a visão exata do gramado a partir de cada assento. Para os grupos que contam com assinantes da categoria “+50” (torcedores com mais de 50 anos de vínculo contínuo com o clube), a presença física desse membro sênior é obrigatória na reunião. A ordem de atendimento prioriza a média de antiguidade dos integrantes do grupo e, uma vez confirmada a escolha, eventuais alterações só serão permitidas na temporada seguinte.

Retenção de lugares e regras da Uefa

Apesar da abertura para a torcida, nem todas as cadeiras do Novo Mestalla estarão disponíveis no plano de assinaturas: 7.592 assentos foram retirados da carga de carnês de temporada.

A medida atende às diretrizes da Uefa, que exige a reserva de 5% da capacidade total para torcidas visitantes, além de cotas destinadas a patrocinadores e delegações adversárias (o que pode reter até 6.000 ingressos). No antigo estádio, o clube comercializava esses setores e remanejava os torcedores durante torneios continentais, gerando insatisfação. No novo projeto, essas cadeiras ficarão bloqueadas para planos anuais e serão vendidas exclusivamente jogo a jogo nas competições nacionais.

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