Cruzeiro: Kaio Jorge revela ‘broncas’ e conselhos de Cristiano Ronaldo sobre vida particular (Kaior Jorge, atacante do Cruzeiro, e Cristiano Ronaldo, ídolo mundial)

Kaio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, revelou detalhes dos bastidores de sua relação com o ídolo mundial Cristiano Ronaldo. Os atacantes conviveram entre 2021 e 2022, quando ambos defenderam as cores da Juventus, da Itália. Em entrevista ao podcast Podpah, o camisa 19 da Raposa contou ter recebido conselhos do português, especialmente relacionados a alimentação.

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Segundo KJ, o atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, leva a nutrição muito a sério. Inclusive, dava broncas em quem não seguia a risca as práticas de uma alimentação saudável.

“Ele trocava ideia tanto com os jovens, tanto com os experientes. Gostava de dar palestra de comida na hora da janta. Ele é fissurado em comida! Se você comer errado ele já fala. Lembro que ele comia muito salmão, só peixe. Já comi bastante peixe, mas igual a ele não existe.”

Os conselhos, no entanto, foram além. E, para Kaio Jorge, fizeram muita diferença para o papel que ele exerce no Cruzeiro hoje. Também se estenderam a condutas extracampo, como festas e bebidas.

“No campo, ele me falou que eu estava indo muito buscar a bola no pé, me falou que eu não iria fazer gols daquela forma, que eu teria que atacar mais os espaços, o que hoje em dia é meu forte. Ele e o (técnico Massimiliano) Allegri falavam isso.”

“Teve um dia que estava falando com ele antes do treino, daí ele me perguntou como eu era, se gostava de ir pra festa, eu falei que era tranquilo, estava conhecendo a vida ainda né? Aí ele perguntou: ‘você bebe?’ Eu falei que não, e ele disse: ‘um dia você vai beber, mas tome só uma tacinha de vinho e, quando der 1h da manhã, você vai pra casa descansar. Eu fiquei com aquilo na cabeça”, contou.

Emoção de conhecer um ídolo

Antes de toda as dicas e convivência, Kaio Jorge se admirou ao conhecer o craque Cristiano Ronaldo. “Encontrei com ele já no primeiro dia (na Juventus). Fui com meu pai, minha mãe e o pessoal da Juve para me apresentar ao clube. A gente estava indo para o vestiário e quem estava lá? Saindo da piscina, de toalha, naquele shape (risos)… Meu pai ficou muito emocionado.”

“Ele chegou, deu boas vindas, perguntou se eu iria treinar no dia seguinte. Aí de cara já comecei a almoçar com ele, ele me chamava, chamava para pedalar junto com ele, ele me abraçou”, lembrou.

Kaio Jorge se transferiu para a Juventus em 2021, quanto foi vendido pelo Santos ao clube italiano. Lá, permaneceu até 2024, quando foi comprado pelo Cruzeiro. Cristiano Ronaldo, por sua vez, dois anos antes, em meados de 2022, quanto foi para o Manchester United.

2026 de Kaio Jorge no Cruzeiro

Após um início inconstante em relação ao ano de 2025, quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge voltou a se destacar no clube mineiro na atual temporada. Em 2026, os números são bons: 24 gols e quatro assistências em 47 partidas. O camisa 19 é o principal artilheiro da equipe celeste no ano.

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