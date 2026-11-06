Ex-América supera 33 km/h, é eleito melhor em campo e chama atenção na Europa (Arthur em ação pelo Werder Bremen, destacando-se na Bundesliga e atingindo marcas importantes na carreira profissional)

Maior venda do América (R$ 38 milhões em abril de 2023), o brasileiro Arthur, de 23 anos, atingiu 100 jogos como profissional na vitória do Werder Bremen sobre o Hoffenheim por 2 a 0, em casa, pela 8ª rodada do Campeonato Alemão. O lateral foi o jogador mais rápido da equipe ao atingir 33,83 km/h, repetindo a marca registrada diante do Paderborn, em 17 de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Emprestado pelo Bayer Leverkusen em setembro, Arthur atua no time comandado por Daniel Thioune durante o melhor início de temporada do Werder Bremen desde o retorno à divisão principal alemã. O resultado levou o elenco a 15 pontos na Bundesliga, na 5ª colocação, apenas três pontos atrás do líder Bayern de Munique. A única derrota do time no torneio ocorreu contra o Freiburg, quando o atleta ainda não havia sido anunciado.

Atuação destacada e marcas na Bundesliga

Arthur foi eleito o melhor jogador do confronto pelo portal especializado deichstube.de, recebendo cerca de 44% dos votos populares. O ala superou o zagueiro Amos Pieper, com 22%, e o atacante Niclas Füllkrug, com 15%, faturando o prêmio “Jogador do Jogo do Werder” após seguidas presenças entre os três mais votados nas pesquisas do site.

A página alemã avaliou o desempenho do brasileiro como “inegavelmente sólido” e ressaltou a forte presença nas duas fases do campo:

“Arthur avançou repetidamente pela ala direita, revitalizando visivelmente o ataque do Werder Bremen. Defensivamente, também se entregou com paixão nas divididas, contribuindo para o primeiro jogo sem sofrer gols da equipe na temporada.”

O centésimo confronto na carreira ocorreu poucos dias após outro registro importante. Em 24 de outubro, o atleta completou 50 jogos oficiais pela Bundesliga na vitória fora de casa contra o Mainz, por 3 a 2.

Ao comentar a marca expressiva, o lateral avaliou sua trajetória no futebol europeu:

Fico muito feliz por alcançar a marca de 100 jogos como profissional, ainda mais sabendo que construí a maior parte dessa trajetória na Alemanha. Desde que cheguei, em 2023, tive a felicidade de ser campeão por três vezes e viver experiências importantes para o meu crescimento. Tenho muito orgulho do caminho que percorri até aqui, mas sei que ainda estou apenas no começo da minha carreira. Quero continuar evoluindo, conquistando títulos e construindo uma história vitoriosa nos clubes e na Seleção Brasileira.

Arthur na Europa

O ala ambidestro desembarcou na Alemanha em 2023, logo após conquistar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 e estrear pela Seleção Brasileira principal sob o comando interino de Ramon Menezes, período em que ainda defendia o América.

Vinculado ao Bayer Leverkusen até 2031, Arthur está adaptado ao futebol europeu, tendo disputado 64 partidas e conquistado três títulos pelo clube anterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Ex-América supera 33 km/h, é eleito melhor em campo e chama atenção na Europa foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda