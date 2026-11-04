Goleiro envolvido em morte de atacante quebra o silêncio e toma atitude: Enfrentarei o que vier (O goleiro Jesús Owono (25), do FC Andorra, disputa bola aérea em jogo de futebol, cena similar ao lance trágico)

O goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, se manifestou publicamente após a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, em decorrência de um choque durante uma partida entre as equipes.

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A manifestação foi divulgada pelo FC Andorra nesta quarta-feira. O goleiro afirmou que atravessa um dos períodos mais difíceis de sua vida desde o acidente que terminou com a morte do adversário.

“Estes são os dias mais difíceis da minha vida”, declarou ele, que soma 47 partidas pela seleção nacional.

O jogador também falou sobre a dificuldade de assimilar o ocorrido e afirmou que, neste momento, seus pensamentos estão voltados para De Miguel e seus familiares.

“Tenho dificuldade em encontrar palavras e acho muito difícil assimilar o que aconteceu. Sei que haverá muitas perguntas a responder e enfrentarei o que vier com o máximo respeito. Mas, neste momento, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa além de Jesus e da dor que estamos sentindo. Descanse em paz, Jesus.”

Goleiro desativa redes sociais após ameaças

A repercussão da morte do atacante também atingiu Owono diretamente. Segundo a Reuters, o goleiro desativou sua conta no Instagram, depois de receber ataques de usuários nas redes sociais. Entre as mensagens publicadas, algumas pessoas chegaram a chamá-lo de “assassino”.

A agência italiana ANSA também noticiou que o jogador foi alvo de ameaças e insultos de caráter racista. Antes de desativar o perfil, Owono tinha mais de 30 mil seguidores na plataforma.

O caso também provocou manifestações de apoio ao goleiro. O zagueiro Lautaro Spatz, companheiro de Owono no Andorra, publicou uma mensagem em defesa do jogador.

“Também quero dizer algumas palavras sobre meu companheiro, goleiro e amigo, que está profundamente abalado com o que aconteceu. Aqueles que o conhecem sabem que tipo de pessoa ele é, o quanto está sofrendo neste momento e que jamais machucaria alguém intencionalmente”, afirmou Spatz.

O defensor também lamentou a morte do atacante e destacou que ninguém imaginaria que um lance de jogo pudesse terminar com consequências tão trágicas.

Polícia investiga o caso

A morte de Jesús de Miguel também passou a ser investigada pelas autoridades espanholas. A polícia abriu uma investigação sobre o episódio, que está sob supervisão judicial, com a hipótese de homicídio culposo.

A ANSA informou que o procurador-chefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, considera difícil a abertura de um processo criminal. Segundo ele, lesões ocorridas no âmbito esportivo não são puníveis, exceto em situações de agressão voluntária com o jogo parado.

A agência italiana também destacou que a decisão da Justiça esportiva será importante para avaliar o lance, considerando o relatório da arbitragem e a possibilidade de uma ação perigosa ou de uma intenção de provocar danos.

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