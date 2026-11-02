Raposa invade gramado em jogo na Turquia, e torcedores do Cruzeiro reagem (Raposa-vermelha surpreende ao invadir campo de futebol durante partida do Campeonato Turco, flagrada pela transmissão)

Uma cena inusitada chamou atenção durante a partida entre Kayserispor e Mulaspor, nesta segunda-feira (2/11), pela 13ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Turco (Trendyol 1. Lig). Uma raposa foi flagrada pelas câmeras da transmissão do canal BeIN Sports correndo pelo gramado do Kadir Has Stadium, na cidade de Kayseri.

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O vídeo da invasão foi rapidamente compartilhado nas redes sociais e repostado pelo perfil Planeta do Futebol no X (ex-Twitter), alcançando grande engajamento. Para os torcedores brasileiros em especial os do Cruzeiro , o momento virou motivo de brincadeiras nos comentários devido à coincidência de o animal ser a mascote oficial do clube mineiro.

No Campeonato Turco, uma raposa "invadiu" o campo.



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Cruzeiro está em todo lugar pic.twitter.com/gYOIOWCiEU — MATHEUS HENRIQUE (@MATHEUS69126287) November 2, 2026

Ele está em todos os lugares pic.twitter.com/YUmlchdEyQ — Jotchua (@Jotchua_CEC) November 2, 2026

A aparição da raposa no estádio

A presença do animal silvestre em um recinto esportivo gerou curiosidade sobre a espécie na região. A raposa-vermelha é extremamente comum em praticamente toda a Turquia, adaptando-se com facilidade a diferentes ecossistemas.

Situada em uma área de planaltos e estepes da Anatólia Central, a região de Kayseri abriga populações significativas desses animais em zonas rurais e campos abertos ao redor da cidade.

Como as raposas possuem hábitos predominantemente crepusculares e alta capacidade de adaptação a áreas urbanas e periurbanas, é comum que bichos acabem se aventurando em busca de alimentos ou abrigo em periferias, parques e complexos esportivos próximos a zonas abertas.

Assustada com o movimento, as luzes e o barulho no estádio turco, a raposa atravessou o gramado, pulou as placas de publicidade e subiu para as arquibancadas entre os torcedores antes de sumir.

Goleada em campo

Kayserispor venceu por 6 a 0 na Segunda Liga da Turquia (foto: Divulgação)

Enquanto a “visita ilustre” atraía os olhares da internet, dentro das quatro linhas o Kayserispor não tomou conhecimento do adversário e atropelou o Mulaspor por 6 a 0, construindo o resultado positivo com gols em ambas as etapas.

O placar foi aberto logo aos 6 minutos de jogo por Mamadi Camara. Ainda no primeiro tempo, Daniel Moreno comandou a vantagem ao balançar as redes duas vezes em sequência, aos 39 e aos 41 minutos, levando o time da casa para o intervalo vencendo por 3 a 0.

A pressão ofensiva seguiu avassaladora no segundo tempo. Aos 17 minutos (62′), Ouzhan Matur marcou contra, ampliando para 4 a 0. Taulant Seferi fez o quinto aos 33 minutos (78′), e Florent Hasani fechou a conta aos 43 minutos (88′).

Com a goleada expressiva, o Kayserispor consolidou a excelente campanha e assumiu a vice-liderança da Segunda Liga da Turquia, somando 30 pontos. Do outro lado, o Mulaspor aparece na nona posição, com 18.

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A notícia Raposa invade gramado em jogo na Turquia, e torcedores do Cruzeiro reagem foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda