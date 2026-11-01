Herói contra o Flamengo, Muslera vive noite dramática com três falhas pelo Estudiantes
Goleiro do Estudiantes cometeu erros inacreditáveis em empate por 3 a 3; equipe acaba fora dos playoffs do Torneio Clausura
compartilhe
O goleiro Fernando Muslera protagonizou uma atuação para esquecer no empate por 3 a 3 entre Estudiantes e Instituto, nesse sábado (31/10), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pela 15ª e penúltima rodada do Torneio Clausura. O experiente arqueiro de 40 anos cometeu erros determinantes em todos os gols do time visitante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O desempenho em campo contrastou diretamente com o clima antes do apito inicial, quando a torcida do Estudiantes ovacionou o uruguaio. Muslera havia sido o grande herói da classificação do clube à final da Copa Libertadores ao defender três cobranças de pênalti contra o Flamengo na semifinal. O time argentino decidirá o título continental contra o Palmeiras no dia 28 de novembro, em Montevidéu.
As três falhas de Muslera
O primeiro lance adverso ocorreu logo aos dois minutos de jogo. Ao receber uma recuo no lado esquerdo da meta, Muslera sofreu a pressão do atacante Facundo Suárez. Em vez de rebater de primeira, o goleiro tentou uma finta, perdeu a bola e permitiu que o adversário finalizasse com o gol livre.
No início da etapa complementar, aos dois minutos, o uruguaio voltou a falhar. Em cobrança de escanteio do Instituto, o goleiro saiu mal do gol ao tentar socar a bola. O defensor Leonel Mosevich se antecipou ao lance e cabeceou para as redes antes que Muslera conseguisse interceptar.
Aos seis minutos do segundo tempo, veio o terceiro erro. Jhon Córdoba avançou pela ponta direita e arrematou fechado em direção ao primeiro poste. Muslera, que cobria o setor, deu um passo à frente prevendo um cruzamento e acabou deixando o ângulo aberto para a finalização do adversário.
Reação heroica e eliminação no Clausura
Mesmo com o placar adverso de 3 a 0 e a expulsão do zagueiro Santiago Núñez aos 10 minutos do segundo tempo, o Estudiantes demonstrou poder de reação. O time da casa buscou três gols na reta final e garantiu a igualdade por 3 a 3. A equipe ainda teve um gol marcado por Marcos Rojo anulado por impedimento nos instantes finais.
Apesar da reação no placar, o empate por 3 a 3 confirmou a eliminação matemática do Estudiantes da luta por uma vaga nos playoffs do Clausura. A equipe necessitava da vitória na rodada e de uma combinação de resultados no compromisso final para manter as chances de classificação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Herói contra o Flamengo, Muslera vive noite dramática com três falhas pelo Estudiantes foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda