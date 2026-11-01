Herói contra o Flamengo, Muslera vive noite dramática com três falhas pelo Estudiantes (O goleiro Fernando Muslera, do Estudiantes, reage após falha que resultou no primeiro gol do Instituto, ainda no início da partida em La Plata)

O goleiro Fernando Muslera protagonizou uma atuação para esquecer no empate por 3 a 3 entre Estudiantes e Instituto, nesse sábado (31/10), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pela 15ª e penúltima rodada do Torneio Clausura. O experiente arqueiro de 40 anos cometeu erros determinantes em todos os gols do time visitante.

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O desempenho em campo contrastou diretamente com o clima antes do apito inicial, quando a torcida do Estudiantes ovacionou o uruguaio. Muslera havia sido o grande herói da classificação do clube à final da Copa Libertadores ao defender três cobranças de pênalti contra o Flamengo na semifinal. O time argentino decidirá o título continental contra o Palmeiras no dia 28 de novembro, em Montevidéu.

As três falhas de Muslera

O primeiro lance adverso ocorreu logo aos dois minutos de jogo. Ao receber uma recuo no lado esquerdo da meta, Muslera sofreu a pressão do atacante Facundo Suárez. Em vez de rebater de primeira, o goleiro tentou uma finta, perdeu a bola e permitiu que o adversário finalizasse com o gol livre.

No início da etapa complementar, aos dois minutos, o uruguaio voltou a falhar. Em cobrança de escanteio do Instituto, o goleiro saiu mal do gol ao tentar socar a bola. O defensor Leonel Mosevich se antecipou ao lance e cabeceou para as redes antes que Muslera conseguisse interceptar.

Aos seis minutos do segundo tempo, veio o terceiro erro. Jhon Córdoba avançou pela ponta direita e arrematou fechado em direção ao primeiro poste. Muslera, que cobria o setor, deu um passo à frente prevendo um cruzamento e acabou deixando o ângulo aberto para a finalização do adversário.

Reação heroica e eliminação no Clausura

Mesmo com o placar adverso de 3 a 0 e a expulsão do zagueiro Santiago Núñez aos 10 minutos do segundo tempo, o Estudiantes demonstrou poder de reação. O time da casa buscou três gols na reta final e garantiu a igualdade por 3 a 3. A equipe ainda teve um gol marcado por Marcos Rojo anulado por impedimento nos instantes finais.

Apesar da reação no placar, o empate por 3 a 3 confirmou a eliminação matemática do Estudiantes da luta por uma vaga nos playoffs do Clausura. A equipe necessitava da vitória na rodada e de uma combinação de resultados no compromisso final para manter as chances de classificação.

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