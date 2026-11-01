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Galvão Bueno enaltece conquista do Cruzeiro na Libertadores: ‘Espetáculo’

Cabulosas bateram o Corinthians e conquistaram a Libertadores da América pela primeira vez, nesse sábado (31/10)

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
01/11/2026 10:46

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Galvão Bueno enaltece conquista do Cruzeiro na Libertadores: ‘Espetáculo’
Galvão Bueno enaltece conquista do Cruzeiro na Libertadores: ‘Espetáculo’ crédito: No Ataque Internacional
Galvão Bueno enaltece conquista do Cruzeiro na Libertadores: ‘Espetáculo’
Galvão Bueno enaltece conquista do Cruzeiro na Libertadores: ‘Espetáculo’ (Galvão Bueno, narrador esportivo)

A conquista heróica do Cruzeiro na Libertadores Feminina, nesse sábado (31/10), gerou repercussões no Brasil todo. Em suas redes sociais, Galvão Bueno, lenda da narração esportiva, comentou a grande final e enalteceu a raça das Cabulosas em buscar o placar adverso para levar a decisão para os pênaltis.

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“Foi uma grande decisão!! Que jogo!! O Corinthians confirmava seu favoritismo!! As Brabas tinham 3 a 0 com 4 min do 2º tempo!! Parecia que viria o hepta com uma goleada!!”

“Mas as meninas do Cruzeiro encostaram!! Partiram pra cima, jogaram com o coração e buscaram o empate por 4 a 4!! Nos pênaltis, venceram um time hexacampeão continental!! As Cabulosas levaram um inédito título da Libertadores!! Que espetáculo!!”, escreveu em publicação no Instagram.

Título do Cruzeiro na Libertadores

O Cruzeiro venceu a Copa Libertadores Feminina pela primeira vez nesse sábado (31/10). As Cabulosas empataram por 4 a 4 com o Corinthians no tempo regulamentar, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, e asseguraram a taça com vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

Esse foi o maior título da história do futebol feminino do Cruzeiro. A equipe foi criada em 2019 e também ostenta quatro troféus estaduais (2019, 2023, 2024 e 2025).

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A notícia Galvão Bueno enaltece conquista do Cruzeiro na Libertadores: ‘Espetáculo’ foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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