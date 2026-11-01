Gabigol reage a título do Cruzeiro na Libertadores: ‘Eu sabia’ (Gabigol comemorando gol pelo Santos diante do São Paulo pelo Brasileirão)

Mesmo emprestado ao Santos, Gabriel Barbosa reagiu à vitória do Cruzeiro em cima do Corinthians e o consequente título na Libertadores Feminina, nesse sábado (31/10). O atacante compartilhou o cartaz de “campeãs” publicado pelo clube em suas redes sociais, tanto no X quanto no Instagram.

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“Eu sabia vocês merecem!!!!!!!”, escreveu Gabigol.

Eu sabia vocês merecem!!!!!!! — Gabriel B. (@gabigol) November 1, 2026

Gabriel Barbosa é um grande apoiador do futebol feminino. No Cruzeiro, acompanhou por diversas vezes a equipe, tanto em treinamentos quanto em jogos, e sempre se mostrou próximo à modalidade.

Inclusive, já revelou desejo em trabalhar com futebol feminino após a aposentadoria. Gabigol gostaria de trabalhar em contato com técnicos e atletas, atuando como um dirigente.

“Eu gosto muito de fazer aquela ligação entre treinador, diretoria e jogadores. Eu queria muito fazer isso e, se possível, começar no feminino. Não sei se o feminino tem um cargo como um CEO, que possa contratar e cuidar dessa parte… É algo que eu gostaria de fazer”, declarou em entrevista à TV Cruzeiro, no Cruzeiro Cast, no ano passado.

Gabigol no Cruzeiro

A saída temporária de Gabigol para o Santos ocorreu em meio ao desgaste do atleta com a torcida celeste. Na temporada passada, o Cruzeiro acabou eliminado pelo Corinthians nos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil, com Gabriel desperdiçando a cobrança que poderia colocar os mineiros na decisão.

Com a camisa cruzeirense, Gabigol marcou 13 gols em 49 jogos oficiais. Ao longo de 2025, ele perdeu espaço na equipe titular para Kaio Jorge, que terminou o ano em alta ao faturar a artilharia tanto do Brasileirão (21 gols) quanto da Copa do Brasil (5 gols).

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