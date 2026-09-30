Lenda de clube campeão da Premier League revela dificuldade: ‘Sou Uber em tempo integral’ (Kasper Schmeichel se aposentou aos 39 anos)

Poucos meses após pendurar as luvas, o ex-goleiro Kasper Schmeichel revelou que vem enfrentando sérias dificuldades para se adaptar à rotina longe dos gramados. Aos 39 anos, a lenda da Seleção Dinamarquesa e campeão da Premier League precisou encerrar uma vitoriosa carreira de 20 anos em virtude de uma persistente lesão no ombro.

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Durante evento da Associação de Clubes Europeus (ECA), realizado em Copenhague, Schmeichel admitiu que o fim repentino da rotina de atleta deixou um vazio difícil de preencher.

É uma transição estranha. Não era algo para o qual eu estava preparado. A vida coloca essas coisas no seu caminho, e eu estou me adaptando, desabafou o ex-jogador.

Questionado sobre como tem ocupado o tempo livre sem a rotina intensa de treinos e jogos, o dinamarquês usou o bom humor para descrever o novo cotidiano em família:

Tenho três filhos. Sou basicamente um motorista de Uber em tempo integral, brincou Schmeichel, arrancando risadas da plateia presente.

Foco no futuro como treinador

Apesar do baque por ter parado antes do planejado, o ex-goleiro garantiu que não pretende ficar longe do futebol por muito tempo. Schmeichel revelou que já deu início aos estudos e preparativos para migrar para a beira do gramado.

Eu gostaria de ser técnico ser treinador de futebol ou algo acima disso. O fogo [do futebol] ainda está queimando com força. Quando estou no campo, treinando ou ajudando os jovens que estão chegando, sinto prazer nisso. Como não me aposentei nos meus próprios termos, ainda tenho meu lado competitivo muito forte, explicou.

Carreira vitoriosa e títulos no currículo

Kasper Schmeichel construiu uma das trajetórias mais marcantes do futebol europeu recente. O ápice de sua carreira ocorreu durante os 11 anos em que defendeu o Leicester City, onde foi pilar e titular absoluto na histórica conquista da Premier League de 2015/16 um dos maiores feitos da história do esporte mundial.

Após deixar o futebol inglês, o arqueiro defendeu o Nice (França) e o Anderlecht (Bélgica), antes de encerrar sua trajetória no Celtic (Escócia), clube pelo qual conquistou dois títulos do Campeonato Escocês e uma Copa da Liga Escocesa.

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