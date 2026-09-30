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Genro de Silvio Santos compra clube da League Two da Inglaterra

Alexandre Pato integra consórcio internacional de investimentos e passa a integrar o conselho administrativo do Northampton Town

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Repórter
30/09/2026 15:30

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Genro de Silvio Santos compra clube da League Two da Inglaterra
Genro de Silvio Santos compra clube da League Two da Inglaterra crédito: No Ataque Internacional
Genro de Silvio Santos compra clube da League Two da Inglaterra
Genro de Silvio Santos compra clube da League Two da Inglaterra (Estádio do Northampton, clube do qual Alexandre Pato será sócio)

O Northampton Town Football Club confirmou oficialmente que a Sports Alpha Capital (SAC), consórcio de investimentos que conta com a presença do ex-atacante Alexandre Pato, concluiu a aquisição de 70% das ações da Northampton Town Ventures Limited (NTVL), empresa controladora da equipe que disputa a League Two (quarta divisão do futebol inglês).

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Com o desfecho do negócio, os antigos proprietários David Bower, Nigel Le Quesne e Kelvin Thomas permanecem coletivamente com os 30% restantes das ações. Um dos pontos centrais destacas pela diretoria é que o clube inicia esta nova era totalmente livre de dívidas.

A conexão com a família Abravanel e os negócios

A nova cartada empresarial de Alexandre Pato conecta sua trajetória esportiva à proximidade com uma das famílias mais influentes da comunicação no Brasil. Casado desde 2019 com a apresentadora Rebeca Abravanel, o ex-jogador é genro de Silvio Santos (19302024).

A convivência com o clã Abravanel e o ecossistema do SBT emissora com forte tradição na transmissão de grandes torneios internacionais colocou o ex-atleta em contato direto com a alta gestão de mídia e entretenimento.

Essa bagagem é vista como pilar estratégico para sua atuação na gestão e expansão internacional da equipe britânica através da Sports Alpha Capital, que une capital de longo prazo, finanças, tecnologia e mídia entre o Brasil e o Reino Unido.

Quem é o Northampton Town? História, auge e estádio

Fundado em 1897 na cidade de Northampton, o clube carrega o apelido de The Cobblers (“Os Sapateiros”) em homenagem à tradicional indústria de calçados da região.

  • O auge nos anos 1960: O momento mais glorioso da instituição ocorreu sob o comando do técnico Dave Bowen, quando o time protagonizou uma ascensão meteórica da quarta para a primeira divisão em poucas temporadas, disputando a elite do futebol inglês em 1965/66.
  • Pioneirismo histórico: Em 1911, o Northampton contratou Walter Tull, o primeiro jogador negro de linha da história do futebol inglês e mais tarde o primeiro oficial negro do Exército Britânico.
  • A casa dos Cobblers: Desde 1994, a equipe manda suas partidas no Sixfields Stadium, arena com capacidade para mais de 7,7 mil torcedores.
  • Títulos e marcas: Acumula títulos da quarta divisão nacional (1986/87 e 2015/16, ambas com campanhas de 99 pontos) e da terceira divisão (1962/63), além de vitórias marcantes, como a eliminação do Liverpool em pleno Anfield na Copa da Liga de 2010.

Desafio em campo e compromisso de longo prazo

Dentro das quatro linhas, Pato e seus sócios assumem o comando em um momento de reestruturação. Rebaixado da terceira divisão na temporada passada, o Northampton ocupa a 22ª colocação na League Two.

Em nota conjunta, os sócios-fundadores da gestora, João Xavier e Tim Chamberlain, reforçaram a busca por estabilidade e conexão comunitária:

“Reconhecemos a posição sólida em que nos entregam o clube. O Northampton Town está livre de dívidas, tem uma forte relação com seus torcedores e bases consolidadas. Nossa responsabilidade é proteger essas fundações enquanto trazemos o investimento, a experiência e a ambição necessárias. Temos planos ambiciosos, mas a ambição deve andar de mãos dadas com a sustentabilidade.”

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