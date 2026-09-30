Genro de Silvio Santos compra clube da League Two da Inglaterra (Estádio do Northampton, clube do qual Alexandre Pato será sócio)

O Northampton Town Football Club confirmou oficialmente que a Sports Alpha Capital (SAC), consórcio de investimentos que conta com a presença do ex-atacante Alexandre Pato, concluiu a aquisição de 70% das ações da Northampton Town Ventures Limited (NTVL), empresa controladora da equipe que disputa a League Two (quarta divisão do futebol inglês).

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Com o desfecho do negócio, os antigos proprietários David Bower, Nigel Le Quesne e Kelvin Thomas permanecem coletivamente com os 30% restantes das ações. Um dos pontos centrais destacas pela diretoria é que o clube inicia esta nova era totalmente livre de dívidas.

A conexão com a família Abravanel e os negócios

A nova cartada empresarial de Alexandre Pato conecta sua trajetória esportiva à proximidade com uma das famílias mais influentes da comunicação no Brasil. Casado desde 2019 com a apresentadora Rebeca Abravanel, o ex-jogador é genro de Silvio Santos (19302024).

A convivência com o clã Abravanel e o ecossistema do SBT emissora com forte tradição na transmissão de grandes torneios internacionais colocou o ex-atleta em contato direto com a alta gestão de mídia e entretenimento.

Essa bagagem é vista como pilar estratégico para sua atuação na gestão e expansão internacional da equipe britânica através da Sports Alpha Capital, que une capital de longo prazo, finanças, tecnologia e mídia entre o Brasil e o Reino Unido.

Quem é o Northampton Town? História, auge e estádio

Fundado em 1897 na cidade de Northampton, o clube carrega o apelido de The Cobblers (“Os Sapateiros”) em homenagem à tradicional indústria de calçados da região.

O auge nos anos 1960: O momento mais glorioso da instituição ocorreu sob o comando do técnico Dave Bowen, quando o time protagonizou uma ascensão meteórica da quarta para a primeira divisão em poucas temporadas, disputando a elite do futebol inglês em 1965/66 .



O momento mais glorioso da instituição ocorreu sob o comando do técnico Dave Bowen, quando o time protagonizou uma ascensão meteórica da quarta para a primeira divisão em poucas temporadas, disputando a elite do futebol inglês em . Pioneirismo histórico: Em 1911, o Northampton contratou Walter Tull , o primeiro jogador negro de linha da história do futebol inglês e mais tarde o primeiro oficial negro do Exército Britânico.



Em 1911, o Northampton contratou , o primeiro jogador negro de linha da história do futebol inglês e mais tarde o primeiro oficial negro do Exército Britânico. A casa dos Cobblers: Desde 1994, a equipe manda suas partidas no Sixfields Stadium , arena com capacidade para mais de 7,7 mil torcedores.



Desde 1994, a equipe manda suas partidas no , arena com capacidade para mais de 7,7 mil torcedores. Títulos e marcas: Acumula títulos da quarta divisão nacional (1986/87 e 2015/16, ambas com campanhas de 99 pontos) e da terceira divisão (1962/63), além de vitórias marcantes, como a eliminação do Liverpool em pleno Anfield na Copa da Liga de 2010.

Desafio em campo e compromisso de longo prazo

Dentro das quatro linhas, Pato e seus sócios assumem o comando em um momento de reestruturação. Rebaixado da terceira divisão na temporada passada, o Northampton ocupa a 22ª colocação na League Two.

Em nota conjunta, os sócios-fundadores da gestora, João Xavier e Tim Chamberlain, reforçaram a busca por estabilidade e conexão comunitária:

“Reconhecemos a posição sólida em que nos entregam o clube. O Northampton Town está livre de dívidas, tem uma forte relação com seus torcedores e bases consolidadas. Nossa responsabilidade é proteger essas fundações enquanto trazemos o investimento, a experiência e a ambição necessárias. Temos planos ambiciosos, mas a ambição deve andar de mãos dadas com a sustentabilidade.” Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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