Vai sair? Técnico da Argentina é contundente sobre futuro: ‘Tomei a decisão’ (Lionel Scaloni, técnico da Argentina)

Lionel Scaloni sinalizou a permanência como treinador da Seleção Argentina nesta quarta-feira (30/9);

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Em coletiva de imprensa, o comandante da Albiceleste confirmou que já tomou a decisão de seguir no cargo e demonstrou otimismo para fechar a renovação de contrato com a Associação de Futebol Argentino (AFA).

A declaração ocorreu após uma conversa formal com o presidente da entidade, Claudio Tapia. As incertezas levantadas pelo próprio treinador logo após a perda do título da Copa do Mundo para a Espanha ficaram para trás após um período de reflexão e análise do projeto esportivo para os próximos anos.

“Tenho a decisão de seguir, a predisposição e a vontade de continuar e chegar a um acordo. Se eu não visse a possibilidade de competir e montar algo bonito, não teria sentado para conversar”, declarou o treinador campeão mundial em 2022 e vice em 2026.

Com contrato até o fim deste ano, Scaloni deve assinar o vínculo pelos próximos quatro anos. Ou seja, o ciclo completo para o Mundial de 2030, que terá a Argentina como uma das sedes.

“O aspecto esportivo é fundamental, analisar o que ainda temos pela frente e o que nos espera. Estamos animados com isso; é o mais importante e o que nos motiva a chegar a um acordo. Caso contrário, se eu não visse a possibilidade de competir e construir algo grandioso, não teria aberto a porta para sentar e conversar”, garantiu o treinador.

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