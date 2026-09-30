Negócio milionário por ex-Atlético está sob suspeita (Nicolás Otamendi com a camisa do Manchester City, em 2019)

O Manchester City vive momentos de tensão após ter sido declarado culpado por violações financeiras pela comissão independente da Premier League. A investigação feita ao longo dos últimos anos leva em conta negócios realizados entre as temporadas 2009/10 e 2017/18. E uma transação milionária por um ex-jogador do Atlético está inserida no período sob suspeita: a do zagueiro argentino Nicolás Otamendi, atualmente no River Plate.

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Nico, como é apelidado, teve uma curta – mas marcante – passagem pela Cidade do Galo. Ele atuou emprestado pelo Valencia, da Espanha, no primeiro semestre de 2014. Disputou 19 jogos, marcou um gol e não conquistou títulos com a camisa alvinegra, mas deixou saudades na torcida pelo ótimo desempenho em campo.

Em seguida, rumou ao Valencia para a temporada 2014/15. Brilhou pelo time espanhol e chamou a atenção do já poderoso Manchester City, que decidiu contratá-lo. Para contar com o defensor, à época com 27 anos, os Citizens toparam pagar 34 milhões de libras (R$ 185,5 milhões na cotação daquele momento).

Foram cinco temporadas absolutamente vitoriosas ao lado do lendário técnico espanhol Pep Guardiola. O problema é que, tempos depois, aquele negócio milionário que o levou à Inglaterra entrou na mira das autoridades.

Otamendi em ação pelo Atlético contra o Nacional-URU na Libertadores de 2014 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Entenda a investigação

Nessa terça-feira (29/9), a Premier League anunciou que a comissão independente considerou o Manchester City culpado de todas as 115 acusações de violar regulamentos financeiros da liga. O clube alegou que ficou “tão desapontado, quanto surpreso” ao saber da decisão e informou que vai recorrer – o prazo termina nesta sexta (2/10).

Em resumo, a comissão concluiu que, entre as temporadas 2009/10 e 2017/18, o City organizou contratos falsos/simulados com parceiros para inflar receitas, registrou contas falsas, ocultou custos reais, repassou informações incorretas a auditores e tentou dificultar as investigações da Premier League.

No período investigado, o clube contratou vários jogadores, entre eles Nicolás Otamendi. Veja a lista a seguir:

Carlos Tévez (2009) – 29 milhões de euros

Emmanuel Adebayor (2009) – 29 milhões de euros

Joleon Lescott (2009) – 27,5 milhões de euros

Edin Dzeko (2010) – 37 milhões de euros

Yayá Touré (2010) – 30 milhões de euros

Mario Balotelli (2010) – 29,5 milhões de euros

David Silva (2010) – 28,75 milhões de euros

Sergio Aguero (2011) – 40 milhões de euros

Samir Nasri (2011) – 27,5 milhões de euros

Javi García (2012) – 20 milhões de euros

Fernandinho (2013) – 40 milhões de euros

Stevan Jovetic (2013) – 26 milhões de euros

Álvaro Negredo (2013) – 25 milhões de euros

Eliaquim Mangala (2014) – 45 milhões de euros

Wilfrid Bony (2014) – 32,3 milhões de euros

Kevin De Bruyne (2015) – 76 milhões de euros

Raheem Sterling (2015) – 64 milhões de euros

Nicolás Otamendi (2015) – 44,5 milhões de euros

John Stones (2016) – 56 milhões de euros

Leroy Sané (2016) – 52 milhões de euros

Gabriel Jesus (2016) – 32 milhões de euros

Ilkay Gundogan (2016) – 27 milhões de euros

Aymeric Laporte (2017) – 65 milhões de euros

Benjamin Mendy (2017) – 58 milhões de euros

Kyle Walker (2017) – 52,7 milhões de euros

Bernardo Silva (2017) – 50 milhões de euros

Ederson (2017) – 40 milhões de euros

As eventuais punições ao City ainda não são conhecidas, mas podem contar com multas severas, perda de pontos e até um eventual rebaixamento.

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