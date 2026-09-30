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Negócio milionário por ex-Atlético está sob suspeita

Premier League declarou o Manchester City culpado por violações financeiras; em risco, clube disse que vai recorrer

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JV
João Vítor Marques
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João Vítor Marques
Repórter
30/09/2026 10:01

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Negócio milionário por ex-Atlético está sob suspeita
Negócio milionário por ex-Atlético está sob suspeita crédito: No Ataque Internacional
Negócio milionário por ex-Atlético está sob suspeita
Negócio milionário por ex-Atlético está sob suspeita (Nicolás Otamendi com a camisa do Manchester City, em 2019)

O Manchester City vive momentos de tensão após ter sido declarado culpado por violações financeiras pela comissão independente da Premier League. A investigação feita ao longo dos últimos anos leva em conta negócios realizados entre as temporadas 2009/10 e 2017/18. E uma transação milionária por um ex-jogador do Atlético está inserida no período sob suspeita: a do zagueiro argentino Nicolás Otamendi, atualmente no River Plate.

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Nico, como é apelidado, teve uma curta – mas marcante – passagem pela Cidade do Galo. Ele atuou emprestado pelo Valencia, da Espanha, no primeiro semestre de 2014. Disputou 19 jogos, marcou um gol e não conquistou títulos com a camisa alvinegra, mas deixou saudades na torcida pelo ótimo desempenho em campo.

Em seguida, rumou ao Valencia para a temporada 2014/15. Brilhou pelo time espanhol e chamou a atenção do já poderoso Manchester City, que decidiu contratá-lo. Para contar com o defensor, à época com 27 anos, os Citizens toparam pagar 34 milhões de libras (R$ 185,5 milhões na cotação daquele momento).

Foram cinco temporadas absolutamente vitoriosas ao lado do lendário técnico espanhol Pep Guardiola. O problema é que, tempos depois, aquele negócio milionário que o levou à Inglaterra entrou na mira das autoridades.

Otamendi em ação pelo Atlético contra o Nacional-URU na Libertadores de 2014 - (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)
Otamendi em ação pelo Atlético contra o Nacional-URU na Libertadores de 2014(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Entenda a investigação

Nessa terça-feira (29/9), a Premier League anunciou que a comissão independente considerou o Manchester City culpado de todas as 115 acusações de violar regulamentos financeiros da liga. O clube alegou que ficou “tão desapontado, quanto surpreso” ao saber da decisão e informou que vai recorrer – o prazo termina nesta sexta (2/10).

Em resumo, a comissão concluiu que, entre as temporadas 2009/10 e 2017/18, o City organizou contratos falsos/simulados com parceiros para inflar receitas, registrou contas falsas, ocultou custos reais, repassou informações incorretas a auditores e tentou dificultar as investigações da Premier League.

No período investigado, o clube contratou vários jogadores, entre eles Nicolás Otamendi. Veja a lista a seguir:

  • Carlos Tévez (2009) – 29 milhões de euros
  • Emmanuel Adebayor (2009) – 29 milhões de euros
  • Joleon Lescott (2009) – 27,5 milhões de euros
  • Edin Dzeko (2010) – 37 milhões de euros
  • Yayá Touré (2010) – 30 milhões de euros
  • Mario Balotelli (2010) – 29,5 milhões de euros
  • David Silva (2010) – 28,75 milhões de euros
  • Sergio Aguero (2011) – 40 milhões de euros
  • Samir Nasri (2011) – 27,5 milhões de euros
  • Javi García (2012) – 20 milhões de euros
  • Fernandinho (2013) – 40 milhões de euros
  • Stevan Jovetic (2013) – 26 milhões de euros
  • Álvaro Negredo (2013) – 25 milhões de euros
  • Eliaquim Mangala (2014) – 45 milhões de euros
  • Wilfrid Bony (2014) – 32,3 milhões de euros
  • Kevin De Bruyne (2015) – 76 milhões de euros
  • Raheem Sterling (2015) – 64 milhões de euros
  • Nicolás Otamendi (2015) – 44,5 milhões de euros
  • John Stones (2016) – 56 milhões de euros
  • Leroy Sané (2016) – 52 milhões de euros
  • Gabriel Jesus (2016) – 32 milhões de euros
  • Ilkay Gundogan (2016) – 27 milhões de euros
  • Aymeric Laporte (2017) – 65 milhões de euros
  • Benjamin Mendy (2017) – 58 milhões de euros
  • Kyle Walker (2017) – 52,7 milhões de euros
  • Bernardo Silva (2017) – 50 milhões de euros
  • Ederson (2017) – 40 milhões de euros

As eventuais punições ao City ainda não são conhecidas, mas podem contar com multas severas, perda de pontos e até um eventual rebaixamento.

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A notícia Negócio milionário por ex-Atlético está sob suspeita foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques

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