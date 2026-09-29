Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Espanha goleia Croácia com show de Yamal e é líder isolada da Liga das Nações

Jovem estrela marcou dois gols no passeio por 4 a 1 em Sevilla; Marc Pubill e Nico Williams completaram a vitória dos espanhóis

Publicidade
Carregando...
VF
Victor Felipe Figueiredo - Gazeta Press
VF
Victor Felipe Figueiredo - Gazeta Press
Repórter
29/09/2026 18:27

compartilhe

×
Espanha goleia Croácia com show de Yamal e é líder isolada da Liga das Nações
Espanha goleia Croácia com show de Yamal e é líder isolada da Liga das Nações crédito: No Ataque Internacional
Espanha goleia Croácia com show de Yamal e é líder isolada da Liga das Nações
Espanha goleia Croácia com show de Yamal e é líder isolada da Liga das Nações (Espanha goleou a Croácia por 4 a 1)

A Espanha deu mais um show de futebol ofensivo e goleou a Croácia por 4 a 1 nesta terça-feira (29/9), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. O grande nome da partida foi Lamine Yamal, autor de dois gols, em noite inspirada dos campeões europeus. Marc Pubill e Nico Williams completaram o placar para a Fúria, enquanto Dion Beljo descontou para os visitantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Situação na tabela

Com o triunfo incontestável, a Espanha manteve os 100% de aproveitamento, chegou aos seis pontos e isolou-se na liderança do Grupo A3. Já a Croácia perdeu a invencibilidade na competição e caiu para a terceira posição da chave, com três pontos.

O jogo: brilho de Yamal e intensidade espanhola

A Espanha precisou de apenas dois minutos para balançar as redes em Sevilla. Após rápida troca de passes por intermédio de Alex Baena, a bola chegou à ponta direita para Lamine Yamal, que bateu de primeira no canto de Dominik Livakovic para abrir o placar.

A Croácia reagiu na bola aérea e deixou tudo igual aos 28 minutos do primeiro tempo. Ivan Perisic cruzou pela esquerda na medida para Dion Beljo, que se antecipou aos zagueiros e cabeceou firme para o fundo do gol.

A igualdade no marcador durou pouco. Aos 31 minutos, Yamal cobrou escanteio curto para Fermín López, recebeu de volta e cruzou na cabeça do lateral Marc Pubill, que recolocou os donos da casa em vantagem. A Espanha ainda teve um gol de Mikel Oyarzabal anulado por impedimento antes do intervalo.

Na etapa final, o domínio espanhol virou passeio. Aos 18 minutos, em jogada construída por Pedri e Pubill, Yamal recebeu livre na área e finalizou com frieza cara a cara com o goleiro para fazer o terceiro.

Para selar o placar com chave de ouro, aos 44 minutos, Mikel Merino acionou Nico Williams na entrada da área. O atacante encarou a marcação, cortou para a perna esquerda e bateu cruzado para decretar o 4 a 1 definitivo.

Próximos compromissos

As equipes voltam a atuar pela terceira rodada do Grupo A3 no próximo sábado (3/10), às 15h45 (de Brasília):

  • Espanha x República Tcheca Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
  • Croácia x Inglaterra Estádio HNK Rijeka, em Rijeka (CRO)

FICHA TÉCNICA

ESPANHA 4 x 1 CROÁCIA

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Competição: Liga das Nações da Uefa (Grupo A3 – 2ª rodada)
  • Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla (Espanha)
  • Data: 29 de setembro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Gols: Lamine Yamal, aos 2′ do 1ºT e 18′ do 2ºT, Marc Pubill, aos 31′ do 1ºT, e Nico Williams, aos 44′ do 2ºT (Espanha); Dion Beljo, aos 28′ do 1ºT (Croácia)

A notícia Espanha goleia Croácia com show de Yamal e é líder isolada da Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Victor Felipe Figueiredo - Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay