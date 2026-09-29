Espanha goleia Croácia com show de Yamal e é líder isolada da Liga das Nações
Jovem estrela marcou dois gols no passeio por 4 a 1 em Sevilla; Marc Pubill e Nico Williams completaram a vitória dos espanhóis
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A Espanha deu mais um show de futebol ofensivo e goleou a Croácia por 4 a 1 nesta terça-feira (29/9), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. O grande nome da partida foi Lamine Yamal, autor de dois gols, em noite inspirada dos campeões europeus. Marc Pubill e Nico Williams completaram o placar para a Fúria, enquanto Dion Beljo descontou para os visitantes.
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Situação na tabela
Com o triunfo incontestável, a Espanha manteve os 100% de aproveitamento, chegou aos seis pontos e isolou-se na liderança do Grupo A3. Já a Croácia perdeu a invencibilidade na competição e caiu para a terceira posição da chave, com três pontos.
O jogo: brilho de Yamal e intensidade espanhola
A Espanha precisou de apenas dois minutos para balançar as redes em Sevilla. Após rápida troca de passes por intermédio de Alex Baena, a bola chegou à ponta direita para Lamine Yamal, que bateu de primeira no canto de Dominik Livakovic para abrir o placar.
A Croácia reagiu na bola aérea e deixou tudo igual aos 28 minutos do primeiro tempo. Ivan Perisic cruzou pela esquerda na medida para Dion Beljo, que se antecipou aos zagueiros e cabeceou firme para o fundo do gol.
A igualdade no marcador durou pouco. Aos 31 minutos, Yamal cobrou escanteio curto para Fermín López, recebeu de volta e cruzou na cabeça do lateral Marc Pubill, que recolocou os donos da casa em vantagem. A Espanha ainda teve um gol de Mikel Oyarzabal anulado por impedimento antes do intervalo.
Na etapa final, o domínio espanhol virou passeio. Aos 18 minutos, em jogada construída por Pedri e Pubill, Yamal recebeu livre na área e finalizou com frieza cara a cara com o goleiro para fazer o terceiro.
Para selar o placar com chave de ouro, aos 44 minutos, Mikel Merino acionou Nico Williams na entrada da área. O atacante encarou a marcação, cortou para a perna esquerda e bateu cruzado para decretar o 4 a 1 definitivo.
Próximos compromissos
As equipes voltam a atuar pela terceira rodada do Grupo A3 no próximo sábado (3/10), às 15h45 (de Brasília):
- Espanha x República Tcheca Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
- Croácia x Inglaterra Estádio HNK Rijeka, em Rijeka (CRO)
FICHA TÉCNICA
ESPANHA 4 x 1 CROÁCIA
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- Competição: Liga das Nações da Uefa (Grupo A3 – 2ª rodada)
- Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla (Espanha)
- Data: 29 de setembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Gols: Lamine Yamal, aos 2′ do 1ºT e 18′ do 2ºT, Marc Pubill, aos 31′ do 1ºT, e Nico Williams, aos 44′ do 2ºT (Espanha); Dion Beljo, aos 28′ do 1ºT (Croácia)
A notícia Espanha goleia Croácia com show de Yamal e é líder isolada da Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Victor Felipe Figueiredo - Gazeta Press