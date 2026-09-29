Inglaterra aproveita expulsão, bate Tchéquia e desencanta na Liga das Nações
Gordon e Harry Kane marcaram os gols da vitória inglesa por 2 a 0 em Praga; tchecos jogaram com um a menos desde a etapa inicial
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A Seleção da Inglaterra conquistou sua primeira vitória na atual edição da Liga das Nações da Uefa ao bater a Tchéquia por 2 a 0, nesta terça-feira (29/9), na Fortuna Arena, em Praga, pela segunda rodada da fase de grupos. O English Team atuou com vantagem numérica desde o primeiro tempo, favorecido pela expulsão do meia tcheco Pavel Sulc após entrada dura em Elliot Anderson.
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Situação na tabela
Com o resultado, a Inglaterra somou seus primeiros três pontos na competição e assumiu a vice-liderança do Grupo A3. Na estreia, a equipe inglesa havia sido derrotada pela Espanha por 3 a 2.
A Tchéquia, por sua vez, segue sem pontuar após dois jogos disputados e ocupa a lanterna da chave.
O jogo: expulsão no 1º tempo e gols na etapa final
O panorama da partida mudou aos 24 minutos da etapa inicial, quando Pavel Sulc atingiu Elliot Anderson com a sola da chuteira. Chamado pelo VAR, o árbitro revisou o lance no monitor e aplicou o cartão vermelho direto ao jogador tcheco.
Apesar de controlar a posse de bola, a Inglaterra só conseguiu traduzir a superioridade em gols no segundo tempo. Aos 3 minutos, Trent Alexander-Arnold avançou pela direita e cruzou na medida para Anthony Gordon aparecer livre na área e cabecear para as redes.
O gol da vitória saiu aos 24 minutos do segundo tempo. Após jogada individual de Morgan Rogers na grande área, a bola sobrou limpa para o artilheiro Harry Kane finalizar cruzado e decretar o 2 a 0 no placar.
Próximos compromissos
As duas seleções voltam a campo no próximo sábado (3/10), às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A3:
- Croácia x Inglaterra Stadion HNK Rijeka, em Rijeka (CRO)
- Espanha x Tchéquia Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
FICHA TÉCNICA
TCHÉQUIA 0 x 2 INGLATERRA
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- Competição: Liga das Nações da Uefa (Grupo A3 – 2ª rodada)
- Local: Fortuna Arena, em Praga (Tchéquia)
- Data: 29 de setembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Gols: Anthony Gordon, aos 3′, e Harry Kane, aos 24′ do 2ºT (Inglaterra)
- Cartão vermelho: Pavel Sulc, aos 24′ do 1ºT (Tchéquia)
A notícia Inglaterra aproveita expulsão, bate Tchéquia e desencanta na Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Andre Henrique Rodrigues Raucci - Gazeta Press