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Messi faz golaço de falta ‘impossível’ na MLS; assista

Lionel Messi anota golaço de falta em derrota do Inter Miami na MLS

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JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
28/09/2026 07:55

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Messi faz golaço de falta ‘impossível’ na MLS; assista
Messi faz golaço de falta ‘impossível’ na MLS; assista crédito: No Ataque Internacional
Messi faz golaço de falta ‘impossível’ na MLS; assista
Messi faz golaço de falta ‘impossível’ na MLS; assista (Lionel Messi pelo Inter Miami)

Lionel Messi fez belíssimo gol de falta em derrota do Inter Miami perdeu por 2 a 1 para o Columbus Crew, nesse domingo (27/9), em rodada da MLS, nos Estados Unidos.

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Em cobrança de falta perto da marca de escanteio, Messi acertou o ângulo o ângulo da segunda trave do goleiro Schulte (veja abaixo).

A derrota deixou o Inter Miami de Messi na terceira posição da Conferência Leste da MLS.

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A notícia Messi faz golaço de falta ‘impossível’ na MLS; assista foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

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