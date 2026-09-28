Messi faz golaço de falta ‘impossível’ na MLS; assista (Lionel Messi pelo Inter Miami)

Lionel Messi fez belíssimo gol de falta em derrota do Inter Miami perdeu por 2 a 1 para o Columbus Crew, nesse domingo (27/9), em rodada da MLS, nos Estados Unidos.

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Em cobrança de falta perto da marca de escanteio, Messi acertou o ângulo o ângulo da segunda trave do goleiro Schulte (veja abaixo).

A derrota deixou o Inter Miami de Messi na terceira posição da Conferência Leste da MLS.

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