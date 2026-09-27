Em qual canal vai passar Noruega x Portugal pela Liga das Nações hoje (27/9)? (Confronto entre Noruega e Portugal coloca Haaland e Cristiano Ronaldo frente a frente)

Neste domingo (27/9), Noruega e Portugal se enfrentam pela segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações da UEFA 2026/27. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega.

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As duas seleções venceram na estreia. a Noruega bateu a Dinamarca por 3 a 2. Já Portugal, venceu o País de Gales por 1 a 0.

O confronto coloca frente a frente Erling Haaland e Cristiano Ronaldo.

Noruega x Portugal: prováveis escalações

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Schjelderup. Técnico: Stale Solbakken.

Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Schjelderup. Stale Solbakken. Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Neves, Vitinha, Cristiano Ronaldo, João Félix. Técnico: Jorge Jesus.

Noruega x Portugal: onde assistir

A partida entre Noruega e Portugal pela Liga das Nações terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Noruega x Portugal: arbitragem

Árbitro: François Letexier (França)

François Letexier (França) Auxiliares: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França)

Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França) VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

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