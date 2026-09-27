Endrick aponta pressão, mas frisa ‘privilégio’ por ser jogador: ‘Difícil é acordar às 5h para trabalhar’ (Endrick em treino com a Seleção Brasileira)

Com a Seleção Brasileira no período da Data Fifa, Endrick falou sobre as dificuldades enquanto jogador de futebol. O atacante do Real Madrid reconheceu a pressão, mas minimizou o impacto disso e declarou ser agradecido pelo o que o futebol lhe proporcionou e ainda lhe dá. Segundo ele, “ser jogador não é difícil”.

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“Temos uma pressão enorme, mas a gente tem que ser agradecido pelo que o futebol proporciona para a gente. Claro que tem momentos de dores, momentos de pressão, mas o que o futebol proporciona para a gente são coisas maravilhosas que podem mudar a vida das nossas famílias.”

“E não é difícil ser jogador, é difícil as coisas que acontecem. A gente não pode falar que é difícil ser jogador. Difícil é ser uma pessoa que têm que acordar às 5h da manhã para ir trabalhar, é estar trabalhando de segunda a domingo. E a gente está dentro do futebol fazendo o que a gente mais ama, ganhando dinheiro, podendo mudar a vida da nossa família. Então, não é difícil ser jogador e sim as coisas que acontecem.” Endrick, atacante da Seleção Brasileira, em entrevista ao ge

Data Fifa

A Seleção Brasileira está em Data Fifa, com treinos sob o comando de Carlo Ancelotti e amistosos já agendados. Um deles, inclusive, já foi jogado. O Brasil empatou por 1 a 1 com a Austrália na última sexta-feira (25/9).

Endrick e companhia ainda tem mais dois testes pela frente, outro jogo contra a Austrália e uma partida diante da Índia.

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Austrália 1 x 1 Brasil: 25 de setembro (sexta-feira), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville;

25 de setembro (sexta-feira), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville; Austrália x Brasil: 29 de setembro (terça-feira), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane;

29 de setembro (terça-feira), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane; Índia x Brasil: 3 de outubro (sábado), às 11h (de Brasília), no Estádio Salt Lake, em Calcutá.

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