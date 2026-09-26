Alemanha escolhe cidade e oficializará candidatura às próximas Olimpíadas (Munique, na Alemanha)

O Comitê Olímpico Alemão (DOSB) escolheu, neste sábado (26), a candidatura de Munique para apresentá-la ao Comitê Olímpico Internacional (COI) como sede dos Jogos de Verão de 2036, 2040 ou 2044, em detrimento do projeto de Colônia/Reno-Ruhr.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Alemanha embarca pela oitava vez em uma candidatura olímpica desde 1972 e a edição dos Jogos de Verão organizada em Munique, marcada especialmente pelo atentado contra a delegação israelense na Vila Olímpica, que causou 11 mortes entre os membros da equipe olímpica de Israel.

A decisão foi anunciada pelo presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, na cidade balneária de Baden-Baden, no sudoeste do país.

Inicialmente lançada como uma disputa entre quatro candidatas, a escolha do DOSB ficou entre duas, depois que Berlim desistiu na quinta-feira e Hamburgo fez o mesmo em maio.

“Estamos pensando em toda a Alemanha”, disse no palco o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, após o anúncio do sucesso da candidatura de Munique.

“A candidatura de Colônia tornou a disputa realmente difícil e manteve a tensão até o fim. Quero que trabalhemos juntos para trazer os Jogos para a Alemanha. É uma oportunidade histórica, e queremos dar o máximo para nos apresentarmos como um país unido, de norte a sul e de leste a oeste”, acrescentou.

A candidatura de Munique é centrada no Parque Olímpico, construído no norte da cidade para os Jogos de 1976 e que passou por amplas reformas nos últimos anos.

Em uma declaração divulgada instantes após o anúncio, o chanceler alemão, Friedrich Merz, parabenizou Munique.

“A Alemanha tem uma candidata olímpica. Munique entrará na disputa em nosso nome. Agora, juntamente com nossa candidata olímpica, aguardamos com entusiasmo este grande evento… A Alemanha está preparada para os Jogos Olímpicos”, afirmou.

Leia: Jorge Jesus opina sobre redução de estrangeiros no Brasileirão e fim dos Estaduais

Referendo bem-sucedido

Para reforçar o apoio à candidatura, Munique realizou um referendo em 2025. Quase dois terços (66,4%) dos eleitores foram a favor de sediar os Jogos, com um comparecimento de 44%.

O resultado positivo contrastou claramente com referendos olímpicos anteriores, nos quais as votações para sediar os Jogos de Inverno de 2022 em Munique ou os Jogos de Verão de 2024 em Hamburgo não obtiveram o apoio necessário.

As aspirações de Hamburgo de ser escolhida pelo DOSB como possível sede dos Jogos de 2036, 2040 ou 2044 foram prejudicadas por uma consulta pública negativa, enquanto outra candidata, Berlim, decidiu não realizar um referendo.

O DOSB iniciará um processo de “diálogo contínuo” com o COI antes da fase de pré-seleção prevista para março de 2027.

O COI designará um ou mais anfitriões preferenciais no final de 2028, e a candidatura definitiva será escolhida em meados de 2029.

Desde a última vez que os Jogos de Verão foram realizados na Alemanha, em 1972, o país apresentou sete candidaturas malsucedidas para voltar a ser sede.

Se a candidatura acabar sendo escolhida pelo COI, será a terceira vez que a Alemanha sediará os Jogos Olímpicos.

Berlim sediou os Jogos em 1936, quando a Alemanha estava sob o regime nazista, enquanto Munique recebeu os Jogos de 1972, então como parte da Alemanha Ocidental.

Os únicos outros Jogos realizados em solo alemão foram os Jogos Olímpicos de Inverno de 1936, disputados na localidade de Garmisch-Partenkirchen, no sul do país.

Leia: Como o futebol brasileiro será impactado pela proibição das bets pelo governo Lula

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Alemanha escolhe cidade e oficializará candidatura às próximas Olimpíadas foi publicada primeiro no No Ataque por AFP