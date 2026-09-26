Em qual canal vai passar República Tcheca x Croácia hoje (26/9)?
Seleções se enfrentam a partir das 15h45 (de Brasília) na Fortuna Arena, em Praga; saiba onde assistir e mais informações
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Neste sábado (26/9), República Tcheca e Croácia se estreiam na UEFA Nations League 2026/27. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília) na Fortuna Arena, em Praga, pelo Grupo 3 da Liga A.
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República Tcheca x Croácia: onde assistir ao vivo?
- República Tcheca: Horníek; Chaloupek, Hraná e Krejí; Karabec, Sadílek, erv, Lingr, ulc e Vitík; Hloek. Técnico: Santi Denia.
- Croácia: Livakovi; Stanii, Vukovi, Gvardiol e Perii; Modri, Kovai, Luka Sui, Petar Sui e Baturina; Matanovi. Técnico: Slaven Bili.
República Tcheca x Croácia: prováveis escalações
O jogo entre República Tcheca e Croácia pela Liga das Nações terá transmissão do SporTV 2 (TV fechada) e da getv (YouTube).
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República Tcheca x Croácia: arbitragem
- Árbitro: Simone Sozza (Itália)
- Auxiliares: Daniele Bindoni (Itália) e Davide Imperiale (Itália)
- VAR: Valerio Marini (Itália)
A notícia Em qual canal vai passar República Tcheca x Croácia hoje (26/9)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara