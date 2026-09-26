Em qual canal vai passar Macedônia do Norte x Suíça hoje (26/9)? (Jogadores da Suíça em partida pela Copa do Mundo)

Neste sábado (26/9), Macedônia do Norte e Suíça estreiam na UEFA Nations League 2026/27 pelo Grupo B1, que tem ainda Escócia e Eslovênia. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), na Arena Nacional Tose Proeski, em Skopje, na Macedônia do Norte.

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A Macedônia do Norte ascendeu para a Liga B, enquanto a Suíça vem de rebaixamento após ficar em último do Grupo A4 na edição 2024/25 da competição.

No retrospecto atual, a Macedônia do Norte não vence há oito jogos. Já a Suíça vem de boa campanha na Copa do Mundo, chegando as quartas de final e igualando seus melhores feitos na competição, em 1934, 1938 e 1954.

Macedônia do Norte x Suíça: onde assistir ao vivo?

Macedônia do Norte: Stole Dimitrievski; Andrej Stojchevski, Gjoko Zajkov, Visar Musliu; Bojan Ilievski, Matej Gashtarov, Enis Bardhi, Ezgjan Alioski; Eljif Elmas; Bojan Miovski e Elmin Rastoder. Técnico: Goce Sedloski.

Stole Dimitrievski; Andrej Stojchevski, Gjoko Zajkov, Visar Musliu; Bojan Ilievski, Matej Gashtarov, Enis Bardhi, Ezgjan Alioski; Eljif Elmas; Bojan Miovski e Elmin Rastoder. Goce Sedloski. Suíça: Gregor Kobel; Zeki Amdouni, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler e Ardon Jashari; Dan Ndoye, Fabian Rieder e Johan Manzambi; Joel Monteiro. Técnico: Murat Yakin.

Macedônia do Norte x Suíça: prováveis escalações

O jogo entre Macedônia e Suíça pela Liga das Nações terá transmissão exclusiva do SporTV 3 (TV fechada).

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Macedônia do Norte x Suíça: arbitragem

Árbitro: Daniel Schlager (Alemanha)

Daniel Schlager (Alemanha) Auxiliares: Sven Waschitzki (Alemanha) e Tobias Fritsch (Alemanha)

Sven Waschitzki (Alemanha) e Tobias Fritsch (Alemanha) VAR: Benjamin Brand (Alemanha)

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