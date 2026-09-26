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Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações pela Liga das Nações

Bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres; saiba onde assistir e mais informações

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
26/09/2026 12:12

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Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações pela Liga das Nações
Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações pela Liga das Nações crédito: No Ataque Internacional
Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações pela Liga das Nações
Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações pela Liga das Nações (Seleção Espanhola foi campeã mundial neste ano)

Neste sábado (26/9), Inglaterra e Espanha se enfrentam pela primeira rodada da UEFA Nations League 2026/27. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres.

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O duelo marca a reedição da final da Eurocopa de 2024, vencida pela Espanha. Os campeões mundiais chegam com moral elevada para a estreia, enquanto a Inglaterra precisa superar desfalques importantes por lesão.

A seguir, o No Ataque informa onde assistir e mais detalhes sobre o confronto.

Inglaterra x Espanha: prováveis escalações 

  • Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, OReilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel
  • Espanha: Simão; Eric García, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri; Yamal, Olmo, Nico Williams; Oyarzabal. Técnico: Luís de la Fuente

Inglaterra x Espanha: onde assistir 

O jogo entre Inglaterra e Epanha, pela primeira rodada da Liga das Nações, será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo plano premium do Disney+ (streaming).

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Inglaterra x Espanha: arbitragem

  • Árbitro: Davide Massa (Itália)
  • Assistentes: Filippo Meli e Alessio Berti (ambos da Itália)
  • VAR: Marco Di Bello (Itália)

A notícia Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações pela Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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