Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações pela Liga das Nações
Bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres; saiba onde assistir e mais informações
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Neste sábado (26/9), Inglaterra e Espanha se enfrentam pela primeira rodada da UEFA Nations League 2026/27. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres.
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O duelo marca a reedição da final da Eurocopa de 2024, vencida pela Espanha. Os campeões mundiais chegam com moral elevada para a estreia, enquanto a Inglaterra precisa superar desfalques importantes por lesão.
A seguir, o No Ataque informa onde assistir e mais detalhes sobre o confronto.
Inglaterra x Espanha: prováveis escalações
- Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, OReilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel
- Espanha: Simão; Eric García, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri; Yamal, Olmo, Nico Williams; Oyarzabal. Técnico: Luís de la Fuente
Inglaterra x Espanha: onde assistir
O jogo entre Inglaterra e Epanha, pela primeira rodada da Liga das Nações, será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo plano premium do Disney+ (streaming).
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Inglaterra x Espanha: arbitragem
- Árbitro: Davide Massa (Itália)
- Assistentes: Filippo Meli e Alessio Berti (ambos da Itália)
- VAR: Marco Di Bello (Itália)
A notícia Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações pela Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara