Seleção tem segundo jogador afastado por atestado falso de covid-19 (Embolo em ação pela Suíça contra o Brasil na Copa do Mundo de 2022)

O atacante Breel Embolo, de 29 anos, não defenderá a Seleção Suíça nos próximos compromissos pela Liga das Nações da Uefa. Autor de quatro gols em Copas do Mundo (dois em 2022 e outros dois em 2026), o jogador ficou fora da lista de convocados após a divulgação de uma condenação judicial relacionada à obtenção de certificados falsos de testes de covid-19.

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O episódio ocorreu em 2021, durante o período de severas restrições sanitárias impostas pela pandemia. Segundo a imprensa local, dois atestados com resultados negativos foram emitidos em nome do atleta sem que ele tivesse realizado os exames. Os documentos fraudulentos tinham como finalidade permitir a circulação e viagens do jogador durante o período de isolamento.

Em novembro de 2025, Embolo aceitou uma ordem penal emitida pela Justiça da Suíça, resultando em uma multa fixada em cerca de 60 mil francos suíços (aproximadamente 63 mil euros ou R$ 390 mil). Com a repercussão pública do caso, o atacante reportou o ocorrido à Associação Suíça de Futebol (ASF).

Desfalque duplo e impacto na Liga das Nações

Diante dos fatos, a federação optou por afastar o atacante da equipe nacional. Embolo já estaria fora da estreia contra a Macedônia do Norte por ter de cumprir suspensão automática, mas era aguardado para os três confrontos subsequentes do torneio continental.

A baixa de Embolo ocorre poucos dias após o meia Granit Xhaka também ser desligado da delegação suíça por envolvimento em caso idêntico de falsificação de comprovantes vacinais e testes na pandemia. Sem a dupla de veteranos, a Suíça inicia sua campanha na Liga das Nações desfalcada de duas das principais referências do futebol do país nos últimos anos.

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