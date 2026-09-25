Jogador de futebol morre aos 20 anos após veado atravessar para-brisa (Equipes de emergência atendem o local do acidente fatal que vitimou o jogador Oskar Kordus na Polônia)

Oskar Kordus, jogador de futebol de 20 anos da quarta divisão da Polônia, morreu nesta quinta-feira, 24 de setembro, em um grave acidente de trânsito.

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Segundo o jornal polonês “Gostyn24”, um veado atropelado por outro veículo foi arremessado com força e atravessou o para-brisa do carro de Kordus, que dirigia no sentido contrário. O condutor do outro carro não se feriu.

O animal atingiu diretamente o jovem jogador, provocando ferimentos graves. As equipes de emergência conseguiram reanimá-lo no local do acidente.

Em seguida, Kordus foi transportado de helicóptero para um hospital em Poznan, mas acabou falecendo.

Comunicado do clube

O seu clube, Kania Gostyn, emitiu um comunicado lamentando a morte.

“Com imensa tristeza e profunda incredulidade recebemos a notícia do falecimento do nosso jogador, Oskar Kordus. Em nome de toda a comunidade do Kania Gostyn, expressamos as nossas mais sinceras condolências à família, aos entes queridos e aos amigos de Oskar.”

“Nestes momentos de extrema dificuldade, partilhamos a sua dor e os levamos em nossos pensamentos e corações. Descanse em paz, Oskar”, escreveu o clube.

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