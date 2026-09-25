Tradicional clube francês é vendido por 1 euro para evitar liquidação judicial (Camisa do Bordeaux)

O Bordeaux escapou do encerramento definitivo de suas atividades após acertar uma venda simbólica por apenas 1 euro (cerca de R$ 5,90). O grupo de investimentos inglês Park Bench assumirá o controle do tradicional clube francês, que atravessa a pior crise financeira de sua história.

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A transação ocorre após meses de indefinição e negociações frustradas. Segundo o jornal francês Sud-Ouest, o atual proprietário, Gérard Lopez, aceitou abrir mão do controle acionário pelo valor nominal para desvincular seu nome da estrutura endividada. A operação recebeu o aval do Tribunal de Comércio local.

O plano de aquisição prevê uma reestruturação profunda do passivo. O prazo para quitação dos débitos foi estendido de 10 para 12 anos, enquanto o montante total caiu de 26 milhões de euros (R$ 154 milhões) para 13 milhões de euros (R$ 77 milhões). Com a dívida reduzida pela metade, a nova gestão buscará estabilizar as finanças e dar início à reconstrução esportiva.

Derrocada e trajetória de glórias

A realidade atual evidencia a rápida derrocada da equipe. Há apenas cinco anos, o Bordeaux integrava a elite da Ligue 1 e disputava fases decisivas de competições continentais tendo chegado às quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2009/10. Atualmente, o time disputa a Regional 1, equivalente à sexta divisão do futebol francês.

Fundado em 1881, o Bordeaux ostenta uma das prateleiras de troféus mais ricas do país. O clube contabiliza seis títulos do Campeonato Francês (1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99 e 2008/09) e quatro da Copa da França (1940/41, 1985/86, 1986/87 e 2012/13). Entre os ídolos que vestiram a camisa dos Marine et Blanc destaca-se Zinedine Zidane, que projetou sua carreira internacional pelo clube na década de 1990.

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