Ex-Atlético se aproxima de quatro meses sem clube após passagem por gigante espanhol (Renzo Saravia durante sua passagem discreta pelo Valencia, clube que defendeu por três meses.)

Renzo Saravia está sem clube. O ex-jogador do Atlético, que deixou o Valencia em junho desse ano (após o término de um contrato curto de três meses), não conseguiu fechar com um novo clube até o momento.

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No time espanhol, o lateral-direito teve uma passagem discreta, com cinco jogos disputados, quatro deles como titular, e duas vitórias.

O clube espanhol o contratou para cobrir a ausência de longa duração de Dimitri Foulquier. Seu protagonismo, porém, foi reduzido, e a estreia aconteceu apenas em 21 de abril, contra o Mallorca, mais de um mês e meio após sua chegada.

No fim, o treinador Carlos Corberán optou por contratar o hispano-argentino Pablo Maffeo para ocupar a posição.

Agora, o jogador, que chegou ao Atlético em 2023 a pedido do então técnico Eduardo Coudet, enfrenta um cenário incomum em sua carreira.

Aos 33 anos, embora nunca tenha conseguido se firmar na Europa, Saravia tem como credencial as nove partidas disputadas pela Seleção Argentina duas delas na Copa América de 2019, competição na qual a Albiceleste terminou em terceiro lugar. Esse histórico pode ajudá-lo a encontrar uma nova oportunidade no mercado.

A carreira de Saravia

O lateral iniciou no Belgrano de Córdoba e ganhou continuidade a partir da temporada 2012/13. Depois, transferiu-se para o Racing Club, onde viveu um de seus melhores momentos na carreira. O bom desempenho o levou à Seleção Argentina.

Sua primeira aventura europeia começou no Porto, no verão de 2019, mas a passagem por Portugal foi curta. Meses depois, retornou à América do Sul para defender o Internacional por empréstimo.

A partir daí, o Brasil se tornou o principal cenário de sua trajetória. Depois do Internacional, passou pelo Botafogo e, posteriormente, pelo Atlético Mineiro.

No clube de Belo Horizonte, encontrou maior estabilidade, com 129 jogos e dois gols entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2026. Após o fim de seu contrato com o Atlético Mineiro, ficou algumas semanas sem clube até ser contratado pelo Valencia.

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