Brasil, Argentina, Espanha e mais: IA aponta os 5 maiores clubes de futebol por país (Gigantes do futebol mundial: Flamengo, Real Madrid, Manchester United e Boca Juniors estão entre os destaques apontados pela inteligência artificial no Top 5 de cada país)

Quais são os cinco verdadeiros gigantes de cada uma das principais potências do futebol mundial? A discussão vai muito além dos campeões e envolve rivalidades centenárias, alcance de torcida e tradição.

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Para tentar responder a essa pergunta sem o peso da paixão clubística, o No Ataque provocou a inteligência artificial para eleger o “Top 5” dos maiores clubes em dez países estratégicos: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Brasil, Argentina e Turquia.

Para montar o ranking, a inteligência artificial analisou um conjunto de critérios de peso: o tamanho das torcidas, o alcance internacional, o volume de títulos nacionais e continentais, a relevância histórica e a capacidade de revelar talentos.

Confira a seguir a seleção de cada país e veja se concorda com os escolhidos!

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1. Inglaterra

Manchester United: Maior campeão da Premier League, gigante comercial global e dono de três títulos da Liga dos Campeões. Liverpool: O mais vitorioso da Inglaterra na Europa (6 Ligas dos Campeões) e detentor de uma das culturas mais tradicionais do futebol mundial. Arsenal: Terceiro maior vencedor do Campeonato Inglês, icônico pela campanha invicta de 2003/04 (The Invicibles) e presença constante na elite. Chelsea: Duas vezes campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, transformado em potência global nas últimas décadas. Manchester City: Dominador da era moderna no futebol inglês com múltiplos títulos recentes da Premier League e a conquista da Liga dos Campeões em 2023. (Menção honrosa ao Tottenham por torcida e relevância).

2. Espanha

Real Madrid: Maior clube do mundo, hegemônico com 15 títulos da Liga dos Campeões e maior vencedor de La Liga. Barcelona: Potência global, detentor de 5 Ligas dos Campeões e responsável pela formação de craques históricos na academia La Masia. Atlético de Madrid: Terceira força consolidada do país, com vasta galeria de títulos nacionais, três Liga Europa e presença frequente na elite europeia. Athletic Bilbao: Gigante histórico, jamais rebaixado em La Liga e dono de uma cultura única no futebol mundial (jogar apenas com atletas de origem basca). Valencia: Hexacampeão espanhol, duas vezes vice-campeão da Liga dos Campeões e clube de grande torcida e massa social na Espanha. (Menção honrosa ao Sevilla por seus 7 títulos da Liga Europa).

3. Itália

Juventus: A maior soberana no cenário nacional, detentora do maior número de Scudettos (36) e dona da maior torcida da Itália. Milan: O italiano de maior prestígio internacional, com 7 títulos da Liga dos Campeões e esquadrões que marcaram época. Inter de Milão: Tricampeã da Europa e única italiana a conquistar a Tríplice Coroa (2010), mantendo protagonismo histórico e atual. Roma: Gigante da capital italiana, dono de uma das torcidas mais apaixonadas do país e com relevância nacional constante. Lazio: Tradicional rival da capital, detentora de títulos da Serie A, Copas da Itália e de uma taça europeia (Recopa de 1999). (Menção honrosa ao Napoli pelo impacto cultural e títulos marcantes).

4. Alemanha

Bayern de Munique: Absoluto em títulos nacionais, maior torcida do país e potência mundial com 6 Ligas dos Campeões. Borussia Dortmund: Dono da maior média de público da Europa (Muralha Amarela), campeão europeu (1997) e referência em formação de talentos. Hamburgo: Campeão da Liga dos Campeões (1983), tradicionalíssimo no futebol alemão e com vasta torcida e apelo histórico. Borussia Mönchengladbach: Potência dominante dos anos 1970, detentor de 5 títulos alemães e duas Copas da Uefa, com enorme peso histórico. Schalke 04: Uma das maiores massas de torcedores da Alemanha, campeão da Copa da Uefa (1997) e detentor de forte tradição na região do Ruhr. (Menção ao Bayer Leverkusen pelas conquistas recentes).

5. França

Paris Saint-Germain (PSG): Maior vencedor da Ligue 1, dominador absoluto da era moderna e vitrine de alcance global. Olympique de Marselha: Único clube francês a conquistar a Liga dos Campeões (1993) e dono da torcida mais popular e inflamada do país. Monaco: Oito vezes campeão francês, finalista da Liga dos Campeões e célebre por sua academia de formação de estrelas mundiais. AS Saint-Étienne: Maior campeão histórico do século 20 no futebol francês (10 títulos da liga) e com forte apelo tradicional. Olympique Lyonnais (Lyon): Marcado pelo hepta consecutivo nos anos 2000, com forte estrutura de formação e presença marcante no cenário europeu.

6. Portugal

Benfica: Clube com a maior torcida de Portugal, bicampeão europeu e maior vencedor da Primeira Liga. Porto: O mais vitorioso internacionalmente no futebol português moderno (2 Ligas dos Campeões e 2 Mundiais/Intercontinentais). Sporting: Um dos “Três Grandes”, detentor de vasta tradição nacional e célebre por revelar nomes como Cristiano Ronaldo e Luís Figo. Braga: A consolidada quarta força do futebol português, presença frequente em competições europeias e finalista da Liga Europa em 2011. Vitoria de Guimarães: Clube de imensa massa social própria, tradição secular e um dos ambientes mais pulsantes do futebol do país.

7. Holanda (Países Baixos)

Ajax: Gigante revolucionário do futebol mundial, tetracampeão da Liga dos Campeões e dono da academia de base mais famosa do mundo. PSV Eindhoven: Campeão da Liga dos Campeões (1988), dominante em títulos nacionais e histórico portão de entrada para craques brasileiros. Feyenoord: Primeiro holandês campeão europeu (1970), com uma das torcidas mais apaixonadas do continente em Roterdã. AZ Alkmaar: Duas vezes campeão holandês, famoso por desafiar a hegemonia do “Trio de Ferro” e manter trabalho consistente de base. Twente: Campeão holandês (2010), tradicional clube de massa com forte presença regional e participação em torneios europeus.

8. Brasil

Flamengo: Maior torcida do país, tricampeão da Libertadores, campeão mundial e protagonista em títulos na era recente. São Paulo: O brasileiro mais vitorioso no cenário internacional: tricampeão da Libertadores e único tricampeão mundial/Intercontinental do país. Palmeiras: Maior campeão de títulos nacionais (Campeonato Brasileiro) e tricampeão da Libertadores com protagonismo constante. Santos: O clube do Rei Pelé, responsável por um dos times mais lendários da história do esporte, tricampeão da Libertadores e bicampeão mundial. Corinthians: Segunda maior torcida do Brasil, bicampeão do Mundo da Fifa, campeão da Libertadores e hegemônico em títulos nacionais na era dos pontos corridos. (Menção honrosa a Grêmio, Cruzeiro, Internacional e Atlético, que tornam a disputa no Brasil a mais acirrada do mundo).

9. Argentina

Boca Juniors: Um dos clubes mais icônicos do planeta, 6 vezes campeão da Libertadores, tricampeão mundial e dono da mística da La Bombonera. River Plate: O maior vencedor do Campeonato Argentino, tetracampeão da Libertadores e uma das maiores academias de formação do continente. Independiente: O “Rei de Copas”, maior campeão da história da Copa Libertadores (7 títulos) e bicampeão mundial. Racing: Um dos “Cinco Grandes”, campeão mundial (1967), com massa de torcedores fanática e tradição centenária. San Lorenzo: Completa o quinteto tradicional do país, campeão da Libertadores (2014) e dono de imensa representatividade cultural e popular na Argentina.

10. Turquia

Galatasaray: Único clube turco a conquistar títulos europeus (Copa da UEFA e Supercopa da Europa em 2000), maior campeão nacional e dono de alcance global. Fenerbahçe: Gigante de Istambul com massa de adeptos gigantesca, tradição secular e múltiplos títulos no futebol turco. Beikta: Completa o “Trio de Ferro” de Istambul, dono de vasta galeria de troféus nacionais e famoso por uma das torcidas mais barulhentas do mundo. Trabzonspor: O grande clube fora de Istambul a quebrar a hegemonia da capital, com múltiplos títulos da Liga Turca e forte identidade regional. Bursaspor: Famoso pelo feito histórico de conquistar o Campeonato Turco (2010) e desbancar os gigantes em uma das maiores zebras da história do país.

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