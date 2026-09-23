Heineken deixará de ser patrocinadora da Champions League; concorrente assume posto com valor bilionário (João Neves e Martinelli disputam bola na final da Champions League)

Uma das alianças mais icônicas e duradouras do marketing esportivo global está com data para terminar. A UEFA e a cervejaria holandesa Heineken encerrarão, em agosto de 2027, uma parceria comercial de mais de três décadas na Champions League.

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A partir da temporada 2027/28, a marca será substituída pela cerveja Stella Artois, pertencente ao grupo AB InBev.

A parceria começou em em 1994, originalmente sob o guarda-chuva da marca Amstel, do mesmo grupo, antes de assumir o selo verde principal em 2005.

A relação acompanhou e impulsionou a transformação da Champions League em um fenômeno de audiência mundial.

Durante 33 anos, as campanhas publicitárias da Heineken, o tradicional letreiro nos painéis de iluminação dos estádios e a famosa vinheta de abertura integraram a experiência do torcedor em dias de jogo europeu.

Concorrente assume posto da Heineken

O contrato fechado com a AB InBev terá validade até 2033 e engloba não apenas a Champions League, mas também a UEFA Europa League.

O investimento da nova patrocinadora é de cerca de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhão) por ano.

Ao longo dos seis anos de vigência do contrato, a Uefa embolsará cerca de 1,2 bilhão de euros.

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A notícia Heineken deixará de ser patrocinadora da Champions League; concorrente assume posto com valor bilionário foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior