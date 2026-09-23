Goleiro se diz melhor que Buffon, Neuer e Casillas (Goleiro alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique)

O goleiro belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, considera ser melhor que outras cinco estrelas da posição: o italiano Gianluigi Buffon (aposentado), o alemão Manuel Neuer (Bayern de Munique), o holandês Edwin van der Sar (aposentado), o esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid) e o espanhol Iker Casillas (aposentado).

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Questionado se é o número 1 no mundo, Courtois respondeu: “Eu acredito que sim”. Em seguida, o jogador do Real Madrid completou um anúncio publicitário em que convoca os fãs a escolher o favorito.

A escolha de Courtois se deu em uma dinâmica num vídeo para a Ultimate 11, aplicativo de jogos e trivia do qual o belga é parceiro.

Courtois entre os melhores da história

Thibaut Courtois já construiu argumentos para fazer parte da disputa dos melhores da história, sobretudo pelo nível apresentado em diferentes clubes e pela capacidade de decidir partidas de alto nível. Aos 34 anos, o belga acumula títulos pelo Atlético de Madrid, Chelsea e Real Madrid, além de conquistas individuais importantes.

Um dos principais argumentos está na capacidade de Courtois em atuar em grandes jogos. O exemplo mais marcante ocorreu na final da Champions League de 2021/22, contra o Liverpool. O goleiro fez nove defesas e foi eleito o melhor jogador da partida na vitória por 1 a 0. Entre as intervenções, estão defesas em finalizações de Sadio Mané e Mohamed Salah. A atuação foi considerada pela Uefa uma das grandes apresentações individuais de um goleiro em uma final da competição.

Aquela temporada resume parte do impacto de Courtois. Na Champions League, ele terminou a competição com 61 defesas, o maior número entre os goleiros do torneio. Também teve papel importante nas classificações contra Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City. No fim da temporada, recebeu o Troféu Yashin, concedido pela France Football ao melhor goleiro do mundo, além de terminar entre os dez primeiros da votação geral da Bola de Ouro.

Courtois foi campeão espanhol e da Liga Europa pelo Atlético, conquistou títulos nacionais pelo Chelsea e, no Real Madrid, já soma duas Champions League, três La Ligas e outros troféus. Pelo clube espanhol, também ganhou o Troféu Zamora, destinado ao goleiro com a menor média de gols sofridos no Campeonato Espanhol, na temporada 2019/20.

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