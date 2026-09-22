‘Seria uma decepção não ganhar a Bola de Ouro’, dispara Mbappé (Kylian Mbappé, maior artilheiro da história das Copas)

O atacante francês Kylian Mbappé afirmou que seria uma ‘decepção’ não ser premiado com a Bola de Ouro de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Seria uma decepção não ganhar a Bola de Ouro. Um atleta sempre fica decepcionado quando não vence, afetaria meu espírito competitivo”, declarou o astro do Real Madrid e da Seleção Francesa, nesta terça-feira (22/9), em entrevista à Radio France Internationale (RFI).

Ao ser questionado sobre suas chances para o prêmio entregue pela France Football, Mbappé sustentou que a honraria deve priorizar o desempenho individual em campo.

“É um objetivo para qualquer jogador. Tive um bom ano, uma grande temporada em nível individual. Sei que esse é o critério mais importante para a Bola de Ouro. Fui o artilheiro nas competições mais importantes e acho que pode ser um bom ano para mim. Tenho boas sensações”, acrescentou.

Temporada goleadora de Mbappé

Na temporada 2025/2026, Kylian Mbappé foi artilheiro isolado em três das principais competições que disputou: Champions League, Campeonato Espanhol e Copa do Mundo.

Na Champions, o francês marcou 13 gols apenas na fase de liga e terminou no topo da artilharia do torneio pela segunda vez na carreira. Ao todo, foram 15 bolas na rede.

Já em LaLiga (Campeonato Espanhol), o camisa 10 marcou 25 gols em 31 jogos.

Por fim, Mbappé, com dez gols, se tornou maior artilheiro da edição de 2026 e da história das Copas.

Em três Mundiais, o atacante alcançou 22 gols, um a mais que Lionel Messi, com quem disputou a artilharia jogo a jogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia ‘Seria uma decepção não ganhar a Bola de Ouro’, dispara Mbappé foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior