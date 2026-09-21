Ex-jogador do Atlético é confirmado em despedida oficial de Messi (Lionel Messi celebra a glória da Copa do Mundo, momento que antecede sua despedida da seleção argentina)

Lionel Scaloni finalizou a lista de convocados para a próxima data de amistosos da Argentina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os jogos marcarão a despedida de Lionel Messi da seleção, e o técnico adicionou oito novos nomes ao grupo, que antes contava com 28 jogadores.

As partidas serão disputadas contra Bolívia, Burkina Faso e Benin.

A principal novidade está na defesa, com o retorno do ex-jogador do Atlético, Nicolás Otamendi, atualmente no River Plate.

O jogador havia comunicado sua aposentadoria da seleção após a Copa do Mundo, mas participará do jogo de de 6 de outubro, no estádio Monumental.

Este confronto servirá como despedida para Messi e também para o zagueiro veterano diante do público argentino.

Os novos convocados

Cinco dos novos convocados atuam no futebol argentino: Leonel Flores (Boca Juniors), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Santiago Beltrán (River Plate), Thiago Almada (River Plate) e Tobías Andrada (River Plate).

Destes, Flores e Palacios poderão continuar disputando os jogos de seus clubes. Os outros três atletas que se juntam à lista vêm de clubes do exterior: Santiago Simón (Deportivo Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) e Valentín Gómez (Real Betis).

Otamendi no Atlético

Otamendi foi contratado pelo Atlético em fevereiro de 2014, cedido por empréstimo de seis meses pelo Valencia.

Apesar de a passagem ter sido curta, deixou boas lembranças nos atleticanos. Foram 19 partidas disputadas e um gol marcado.

O zagueiro argentino também já defendeu Vélez Sarsfield, Porto FC e Manchester City. Ele está no Benfica desde setembro de 2020.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Ex-jogador do Atlético é confirmado em despedida oficial de Messi foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque