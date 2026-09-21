Gritos desesperados interrompem ônibus de time vendido por ex-Cruzeiro: ‘Socorro’ (Delegação do Real Valladolid, cujo ônibus foi palco de um resgate inusitado durante viagem de volta para casa)

A delegação do Real Valladolid, tradicional time espanhol, foi surpreendida por um grito de socorro durante a viagem de volta para casa.

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O alerta fez com que o ônibus parasse, revelando um jovem marroquino de 17 anos escondido em um dos eixos do veículo.

O menor viajou por mais de 100 quilômetros desde o porto de Algeciras. Ele havia se escondido no ônibus para cruzar de Ceuta para a Península Ibérica.

A equipe retornava após um empate em 1 a 1 contra o Ceuta, no domingo. A partida ocorreu no estádio Alfonso Murube.

Gritos por socorro

Após mais de uma hora de viagem por terra, os gritos do jovem foram ouvidos. A parada do veículo ocorreu na altura de Jerez de la Frontera, onde ele foi descoberto e resgatado.

Apesar do susto, o rapaz está bem e apresenta apenas alguns arranhões. Ele foi colocado à disposição das autoridades competentes.

Vendido por Ronaldo

O Real Valladolid já chegou a ter Ronaldo Fenômeno, ídolo do Cruzeiro, como acionista majoritário e presidente do Conselho de Administração.

Ele era dono do Valladolid desde 2018, quando comprou 51% das ações do clube.

Porém, em maio de 2025, vendeu sua participação para um grupo de investimentos norte-americano, com apoio de um fundo europeu. Segundo a imprensa espanhola, Ronaldo passou a sua participação por 50 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões).

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