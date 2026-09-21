Astro deixa seleção, admite crime e pode pegar cinco anos de prisão: ‘Sinto muito’ (O capitão suíço Granit Xhaka (à direita) em ação contra a Argentina de Lionel Messi na Copa do Mundo)

O capitão da seleção suíça, Granit Xhaka, não participará dos próximos compromissos da equipe pela Liga das Nações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O afastamento ocorre após o meio-campista admitir que utilizou um certificado de Covid falso no passado.

Em uma publicação em sua conta no Instagram, Xhaka explicou os motivos que o levaram a tomar a decisão na época.

“Naquele momento, a questão da vacinação contra a Covid-19 me provocava uma grande preocupação e despertava em mim sérias dúvidas. Sentia uma profunda desconfiança em relação à vacina e estava preso em angústia e dúvida”, declarou.

“Foi um erro. Sinto muito”, acrescentou o jogador.

Segundo a imprensa suíça, a promotoria de Lucerna investiga o caso. Xhaka, que afirmou estar disposto a cooperar plenamente com as “autoridades competentes”, pode enfrentar uma pena de até cinco anos de prisão.

Decisão tomada em conjunto com a federação

A decisão de Xhaka de não participar dos próximos jogos da seleção foi tomada “em comum acordo”, após uma conversa entre o jogador e a direção da Associação Suíça de Futebol (ASF).

“Granit Xhaka nos informou sobre a situação”, explicou Peter Knäbel, presidente da ASF, em comunicado. “Celebramos que Granit tenha dado este passo e que esteja disposto a esclarecer por completo este assunto.”

Knäbel afirmou ainda que as partes chegaram à conclusão de que seria melhor para a seleção disputar a próxima janela internacional sem o capitão.

“Ao término desta janela internacional, reavaliaremos a situação com Granit e falaremos sobre os passos a seguir”, anunciou.

Suíça tem quatro jogos pela frente

Nos próximos quinze dias, a Suíça enfrentará a Macedônia do Norte, no dia 26 de setembro, e a Escócia, no dia 29, pela Liga das Nações.

Em outubro, a equipe terá mais dois compromissos: contra a Eslovênia, no dia 3, e novamente diante da Macedônia do Norte, no dia 6, em Lucerna.

Aos 33 anos, Xhaka atualmente defende o Sunderland e acumula passagens por Arsenal e Bayern de Munique.

O meio-campista foi capitão da Suíça na última Copa do Mundo, disputada na América do Norte, quando a equipe chegou às quartas de final e acabou eliminada pela Argentina, de Lionel Messi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Astro deixa seleção, admite crime e pode pegar cinco anos de prisão: ‘Sinto muito’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque