Com um a menos, Real Madrid perde clássico para o Atlético e vê Barcelona abrir vantagem no Espanhol (Lance de Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol)

Neste domingo (20/9), o Real Madrid perdeu para o Atlético de Madrid por 2 a 1, no Riyadh Air Metropolitano, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Grimaldo e Jonathan David marcaram para o Atlético de Madrid. Com um a menos, Rüdiger diminuiu para o Real.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com a derrota, o Real Madrid caiu para a terceira colocação, com 15 pontos, e viu a diferença para o líder Barcelona aumentar para seis pontos. O Atlético de Madrid, por sua vez, chegou à mesma pontuação dos merengues e assumiu a vice-liderança.

O jogo

Aos cinco minutos do segundo tempo, o Real Madrid ficou com um jogador a menos. Huijsen derrubou Giovanni Simeone, que avançava livre em direção ao gol, e recebeu cartão vermelho.

Na cobrança da penalidade, Grimaldo bateu no canto esquerdo de Courtois para abrir o placar para o Atlético de Madrid. Seis minutos depois, os mandantes ampliaram com Jonathan David, que completou cruzamento de Simeone de carrinho.

Aos 44 minutos, o Real Madrid descontou. Bernardo Silva cobrou falta na medida para Rudiger cabecear e balançar as redes.

Próximos jogos

O Atlético de Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol só no dia 11 de outubro (domingo), às 16h (de Brasília). No Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, enfrenterá o Alavés pela oitava rodada.

Já o Real Madrid, joga no sábado (10/10) contra o Villareal, no Santiago Bernabéu, em Madrid. Também pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, a bola rola às 16h (de Brasília).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Com um a menos, Real Madrid perde clássico para o Atlético e vê Barcelona abrir vantagem no Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Andre Henrique Rodrigues Raucci - Gazeta Press