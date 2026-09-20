Puskas? Ex-Palmeiras faz golaço em clássico mexicano; veja gol (Miguel Borja comemorando gol pelo América-MEX)

Golaço digno de Puskas? Miguel Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, garantiu o empate por 2 a 2 do América-MEX contra o Chivas, nesse sábado (19/9), e o que chamou a atenção foi a beleza do primeiro gol.

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Autor dos dois gol do América no Estádio Azteca, na Cidade do México, Borja abriu o caminho da reação com um golaço, aos 26 minutos. O colombiano acertou uma bicicleta perfeita.

Veja o gol:

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble #ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

O segundo gol saiu em seguida. Três minutos depois, o atacante balançou as redes pela segunda vez para garantir o empate aos donos da casa em partida pela nona rodada do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.

Lembra dele?

Miguel Borja jogou pelo Palmeiras de 2017 a 2019, e foi campeão com o clube do Campeonato Brasileiro de 2018. Em 2021, o atacante passou por outro clube do futebol nacional, o Grêmio. No entanto, sem muito destaque.

Antes de chegar ao Brasil, o colombiano se destacou pelo Atlético Nacional, com que conquistou a Libertadores de 2016.

Hoje, aos 33 anos, vive bom momento no futebol mexicano. Na atual temporada, já soma quatro gols em três partidas pelo América-MEX.

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A notícia Puskas? Ex-Palmeiras faz golaço em clássico mexicano; veja gol foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara