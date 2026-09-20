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Puskas? Ex-Palmeiras faz golaço em clássico mexicano; veja gol

Gol abriu o caminho da reação do América-MEX, que empatou por 2 a 2 contra o Chivas; Miguel Borja marcou os dois gols dos donos da casa

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
20/09/2026 10:31

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Puskas? Ex-Palmeiras faz golaço em clássico mexicano; veja gol
Puskas? Ex-Palmeiras faz golaço em clássico mexicano; veja gol crédito: No Ataque Internacional
Puskas? Ex-Palmeiras faz golaço em clássico mexicano; veja gol
Puskas? Ex-Palmeiras faz golaço em clássico mexicano; veja gol (Miguel Borja comemorando gol pelo América-MEX)

Golaço digno de Puskas? Miguel Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, garantiu o empate por 2 a 2 do América-MEX contra o Chivas, nesse sábado (19/9), e o que chamou a atenção foi a beleza do primeiro gol.

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Autor dos dois gol do América no Estádio Azteca, na Cidade do México, Borja abriu o caminho da reação com um golaço, aos 26 minutos. O colombiano acertou uma bicicleta perfeita.

Veja o gol:

O segundo gol saiu em seguida. Três minutos depois, o atacante balançou as redes pela segunda vez para garantir o empate aos donos da casa em partida pela nona rodada do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.

Lembra dele?

Miguel Borja jogou pelo Palmeiras de 2017 a 2019, e foi campeão com o clube do Campeonato Brasileiro de 2018. Em 2021, o atacante passou por outro clube do futebol nacional, o Grêmio. No entanto, sem muito destaque.

Antes de chegar ao Brasil, o colombiano se destacou pelo Atlético Nacional, com que conquistou a Libertadores de 2016.

Hoje, aos 33 anos, vive bom momento no futebol mexicano. Na atual temporada, já soma quatro gols em três partidas pelo América-MEX.

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A notícia Puskas? Ex-Palmeiras faz golaço em clássico mexicano; veja gol foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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