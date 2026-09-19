Com dois de Koné e dois de Lautaro, Roma e Inter de Milão empatam e seguem invictas no Italiano (Lautaro Martínez (esquerda) fez dois gols para a Inter contra a Roma)

Em um duelo eletrizante pela quinta rodada do Campeonato Italiano, Roma e Inter de Milão empataram por 2 a 2, neste sábado (19/9), no Estádio Olímpico de Roma. Os gols da partida foram anotados por Manu Koné, duas vezes para os donos da casa, e Lautaro Martínez, que marcou os dois tentos do time visitante.

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Com a igualdade no placar, Roma e Inter chegaram aos 13 pontos e mantiveram a invencibilidade na Série A. A equipe da capital, contudo, leva vantagem no saldo de gols e segue na liderança da competição nacional.

Roma se impõe e constrói vantagem no primeiro tempo

A partida começou movimentada na capital italiana, e a Roma precisou de apenas seis minutos para abrir o marcador. Dybala recebeu pela ponta esquerda e cruzou na segunda trave para Molina, que escorou de cabeça para o meio da área. Livre de marcação, Manu Koné apareceu na grande área e finalizou sem dar chances ao goleiro Josep Martínez: 1 a 0.

Aos 37 minutos, os donos da casa ampliaram o placar em jogada semelhante. Em novo levantamento de Dybala pela esquerda, o zagueiro Mancini tentou a finalização. A bola ficou viva dentro da área e sobrou novamente nos pés de Manu Koné, que chutou forte no alto para fazer o segundo dele no confronto.

Lautaro comanda reação e Inter busca o empate

A Inter de Milão voltou de forma agressiva para a etapa final e diminuiu o prejuízo logo aos 50 segundos. Lautaro Martínez roubou a posse de bola de Mancini no campo de ataque, arrancou e acionou Thuram. O atacante francês devolveu para o camisa 10 argentino, que bateu cruzado de primeira para vencer o goleiro Svilar.

O gol animou os visitantes, que mantiveram a pressão e alcançaram o empate na reta final da partida. Aos 34 minutos do segundo tempo, Carlos Augusto cruzou na área e encontrou Bisseck. Pressionado pela marcação romana, o zagueiro ajeitou para Lautaro Martínez, que dominou na coxa e soltou um forte chute no contrapé de Svilar, decretando o 2 a 2 no placar.

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Ficha técnica: Roma 2 x 2 Inter de Milão

Competição: Campeonato Italiano (Série A) 5ª rodada

Campeonato Italiano (Série A) 5ª rodada Local: Estádio Olímpico, em Roma (Itália)

Estádio Olímpico, em Roma (Itália) Data: Sábado, 19 de setembro de 2026

Sábado, 19 de setembro de 2026 Horário: 13h (de Brasília)

13h (de Brasília) Gols: Manu Koné, aos 6′ e aos 37′ do 1ºT (Roma); Lautaro Martínez, a 1′ e aos 34′ do 2ºT (Inter de Milão)

Outros resultados da 5ª rodada do Campeonato Italiano:

Bologna 1 x 1 Torino

Udinese 0 x 1 Cagliari

Próximos compromissos das equipes:

Como x Roma: domingo, 11 de outubro de 2026, às 7h30 (de Brasília) Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como

domingo, 11 de outubro de 2026, às 7h30 (de Brasília) Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como Inter de Milão x Parma: sábado, 10 de outubro de 2026, às 13h (de Brasília) Estádio San Siro, em Milão

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