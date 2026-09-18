Inglaterra: Tuchel explica retorno de estrelas ausentes da Copa
Após ficarem fora da Copa, Palmer e Alexander-Arnold são convocados; técnico elogia o bom momento da dupla
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Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold estão de volta à seleção da Inglaterra. Os dois jogadores acompanharam a Copa do Mundo de casa após o técnico Thomas Tuchel deixá-los de fora da convocação.
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Palmer ficou ausente depois de uma campanha prejudicada por uma lesão na virilha, que coincidiu com o 10º lugar do Chelsea na Premier League. Já Alexander-Arnold não atuava por seu país desde junho de 2025.
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O bom momento da dupla foi decisivo para o retorno. A retomada de Palmer sob o comando de Xabi Alonso e o início de temporada do defensor no Real Madrid abriram caminho para a nova convocação.
Técnico explica retorno
Tuchel apontou o excelente começo na campanha de 2026-27 como prova de que ambos mereciam a chance. O treinador destacou os quatro gols de Palmer em seis jogos pelo Chelsea e a versatilidade tática de Alexander-Arnold na Espanha.
“Eles tiveram um bom início de temporada. Nunca fizeram nada de errado. Nós apenas escolhemos jogadores diferentes”, afirmou Tuchel. “Agora é uma nova competição. Cole voltou a ter seus números, voltou a dar assistências, voltou a marcar gols decisivos, por isso está no grupo.”
O técnico acredita que os atletas precisam se provar. “Acho que ele tem algo a provar, e o mesmo vale para Trent”, completou.
Sobre a função do jogador do Real Madrid, Tuchel esclareceu que ele chega como lateral-direito e que esta é sua oportunidade de mostrar a melhor versão de si mesmo.
Disputa por vaga
Apesar do retorno, Tuchel espera que Alexander-Arnold prove seu valor nos treinos devido à forte concorrência pela lateral direita. O técnico defendeu a decisão de deixá-lo fora da Copa do Mundo.
“[Ele precisa] ter desempenho, é simplesmente isso. Há concorrência e eu entendo a pergunta porque ele não esteve conosco na Copa do Mundo. Confiamos em outros jogadores”, enfatizou.
Tuchel desafiou o jogador a lutar por uma vaga regular. “Eu ainda mantenho essa decisão e agora é hora de lutar pelo seu lugar. Ele sempre disse que está pronto para a luta, então cabe a ele provar isso.”
Próximos compromissos
A Inglaterra enfrenta um calendário exigente, começando pelo duelo contra a campeã mundial Espanha no sábado, 26 de setembro. Três dias depois, a equipe viaja para a Tchéquia.
A sequência continua com uma visita à Croácia em 3 de outubro, seguida pelo jogo de volta em casa contra os tchecos em 6 de outubro.
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Veja a convocação da Inglaterra
- Goleiros: Jordan Pickford, Jason Steele e James Trafford.
- Defensores: Trent Alexander-Arnold, Jarrad Branthwaite, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly e Jarell Quansah.
- Meio-campistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice e Alex Scott.
- Atacantes: Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Morgan Rogers e Bukayo Saka.
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