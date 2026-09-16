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Próximo do 100º gol, Messi disputará final contra adversário da estreia pelo Inter Miami

Partida colocará frente a frente os atuais campeões da MLS Cup e do Campeón de Campeones de 2026

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
16/09/2026 20:27

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PrÃ³ximo do 100Âº gol, Messi disputarÃ¡ final contra adversÃ¡rio da estreia pelo Inter Miami
PrÃ³ximo do 100Âº gol, Messi disputarÃ¡ final contra adversÃ¡rio da estreia pelo Inter Miami crédito: No Ataque Internacional
Próximo do 100º gol, Messi disputará final contra adversário da estreia pelo Inter Miami
Próximo do 100º gol, Messi disputará final contra adversário da estreia pelo Inter Miami (Messi em ação pelo Inter Miami)

Quase 100 gols depois, Lionel Messi reencontrará o mesmo adversário que marcou o início de sua história com a camisa do Inter Miami. O craque argentino estará em campo nesta quarta-feira (16/9), às 21h (de Brasília), contra o Cruz Azul-MEX, pela final da Campeones Cup 2026, no Nu Stadium, em Miami.

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A partida colocará frente a frente os atuais campeões da MLS Cup e do Campeón de Campeones de 2026. O Inter Miami conquistou o título da liga norte-americana pela primeira vez em sua história, enquanto o Cruz Azul garantiu a vaga após vencer o Campeón de Campeones mexicano, sobre o Toluca. Será a oitava edição da competição, disputada em jogo único.

O confronto também pode marcar um momento especial para Messi. O argentino soma 99 gols pelo Inter Miami e precisa de apenas mais um para chegar à marca centenária pelo clube. O 99º saiu nesse sábado (12/9), no empate por 2 a 2 com o Nashville SC pela MLS.

Messi em ação contra o Nashville - (foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Messi em ação contra o Nashville(foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Adversário da estreia

O Cruz Azul não é um adversário qualquer para Messi. Foi justamente contra a equipe mexicana que o argentino fez sua estreia pelo Inter Miami, em julho de 2023, pela Leagues Cup.

Na ocasião, Messi começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Já nos acréscimos, marcou de falta o gol da vitória por 2 a 1, em uma estreia que rapidamente entrou para a história do clube.

Agora, três anos depois, os dois times voltam a se encontrar em uma decisão. A diferença é que, desta vez, o troféu estará em jogo.

Estreia de Messi pelo Inter Miami - (foto: Mike Ehrmann/AFP )
Estreia de Messi pelo Inter Miami(foto: Mike Ehrmann/AFP )

O que está em jogo?

A Campeones Cup reúne anualmente o campeão da MLS Cup e o representante da Liga MX (“campeão dos campeões”). Em 2026, o Inter Miami disputa a competição pela primeira vez, enquanto o Cruz Azul retorna ao torneio após seis anos.

O duelo é disputado em partida única. Não há vantagem para nenhum dos lados. Em caso de empate após os 90 minutos, o campeão será definido nos pênaltis, sem prorrogação.

Além do troféu, o Inter Miami busca o primeiro título da temporada e pode conquistar a competição justamente em seu novo estádio.

Messi em busca de mais um título

A decisão também representa uma oportunidade para Messi ampliar sua coleção de troféus. O argentino soma 47 títulos na carreira e, caso conquiste a Campeones Cup, chegará ao 48º.

Inter Miami inicia nova era

A final também será marcada pela estreia oficial de Cristian “Kily” González como técnico do Inter Miami. O argentino assumiu o comando da equipe após a saída de Guillermo Hoyos e assinou contrato até junho de 2028.

O time da Flórida chega à decisão com 45 pontos em 25 partidas na MLS e ocupa a segunda posição da Conferência Leste. A equipe vem de três empates consecutivos na competição nacional, mas terá pela frente uma decisão em casa.

Luis Suárez, companheiro de Messi, destacou a importância dada pelo elenco à partida.

“Nós encaramos como uma final. As redes sociais fazem muito mal. Talvez amanhã percamos e seja mais uma final que Messi, Suárez, De Paul perdem, mas, se ganharmos, vão dizer que essa copa não vale. Somos profissionais e encaramos a partida de amanhã como uma final. O Cruz Azul fez por merecer e também vai encarar assim.”

Luis Suárez comemora gol com Lionel Messi no empate entre Inter Miami e Palmeiras no Mundial de Clubes - (foto: CHANDAN KHANNA/AFP)
Luis Suárez comemora gol com Lionel Messi no empate entre Inter Miami e Palmeiras no Mundial de Clubes (foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Cruz Azul busca título inédito

O Cruz Azul chega à decisão como representante da Liga MX depois de conquistar o Campeón de Campeones. A equipe venceu o Toluca por 3 a 1 e garantiu o direito de disputar a competição contra o campeão da MLS.

A equipe mexicana é comandada por Joel Huiqui e conta com sete jogadores argentinos no elenco. O clube busca seu primeiro título da Campeones Cup.

Historicamente, a competição tem vantagem mexicana. Nas sete edições anteriores, clubes da Liga MX conquistaram quatro títulos, contra três da MLS. O último campeão foi o Toluca, que venceu o LA Galaxy por 3 a 2 em 2025.

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