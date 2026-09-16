Próximo do 100º gol, Messi disputará final contra adversário da estreia pelo Inter Miami (Messi em ação pelo Inter Miami)

Quase 100 gols depois, Lionel Messi reencontrará o mesmo adversário que marcou o início de sua história com a camisa do Inter Miami. O craque argentino estará em campo nesta quarta-feira (16/9), às 21h (de Brasília), contra o Cruz Azul-MEX, pela final da Campeones Cup 2026, no Nu Stadium, em Miami.

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A partida colocará frente a frente os atuais campeões da MLS Cup e do Campeón de Campeones de 2026. O Inter Miami conquistou o título da liga norte-americana pela primeira vez em sua história, enquanto o Cruz Azul garantiu a vaga após vencer o Campeón de Campeones mexicano, sobre o Toluca. Será a oitava edição da competição, disputada em jogo único.

O confronto também pode marcar um momento especial para Messi. O argentino soma 99 gols pelo Inter Miami e precisa de apenas mais um para chegar à marca centenária pelo clube. O 99º saiu nesse sábado (12/9), no empate por 2 a 2 com o Nashville SC pela MLS.

Messi em ação contra o Nashville (foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Adversário da estreia

O Cruz Azul não é um adversário qualquer para Messi. Foi justamente contra a equipe mexicana que o argentino fez sua estreia pelo Inter Miami, em julho de 2023, pela Leagues Cup.

Na ocasião, Messi começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Já nos acréscimos, marcou de falta o gol da vitória por 2 a 1, em uma estreia que rapidamente entrou para a história do clube.

Agora, três anos depois, os dois times voltam a se encontrar em uma decisão. A diferença é que, desta vez, o troféu estará em jogo.

Estreia de Messi pelo Inter Miami (foto: Mike Ehrmann/AFP )

O que está em jogo?

A Campeones Cup reúne anualmente o campeão da MLS Cup e o representante da Liga MX (“campeão dos campeões”). Em 2026, o Inter Miami disputa a competição pela primeira vez, enquanto o Cruz Azul retorna ao torneio após seis anos.

O duelo é disputado em partida única. Não há vantagem para nenhum dos lados. Em caso de empate após os 90 minutos, o campeão será definido nos pênaltis, sem prorrogação.

Além do troféu, o Inter Miami busca o primeiro título da temporada e pode conquistar a competição justamente em seu novo estádio.

Messi em busca de mais um título

A decisão também representa uma oportunidade para Messi ampliar sua coleção de troféus. O argentino soma 47 títulos na carreira e, caso conquiste a Campeones Cup, chegará ao 48º.

Inter Miami inicia nova era

A final também será marcada pela estreia oficial de Cristian “Kily” González como técnico do Inter Miami. O argentino assumiu o comando da equipe após a saída de Guillermo Hoyos e assinou contrato até junho de 2028.

O time da Flórida chega à decisão com 45 pontos em 25 partidas na MLS e ocupa a segunda posição da Conferência Leste. A equipe vem de três empates consecutivos na competição nacional, mas terá pela frente uma decisão em casa.

Luis Suárez, companheiro de Messi, destacou a importância dada pelo elenco à partida.

“Nós encaramos como uma final. As redes sociais fazem muito mal. Talvez amanhã percamos e seja mais uma final que Messi, Suárez, De Paul perdem, mas, se ganharmos, vão dizer que essa copa não vale. Somos profissionais e encaramos a partida de amanhã como uma final. O Cruz Azul fez por merecer e também vai encarar assim.”

Luis Suárez comemora gol com Lionel Messi no empate entre Inter Miami e Palmeiras no Mundial de Clubes (foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Cruz Azul busca título inédito

O Cruz Azul chega à decisão como representante da Liga MX depois de conquistar o Campeón de Campeones. A equipe venceu o Toluca por 3 a 1 e garantiu o direito de disputar a competição contra o campeão da MLS.

A equipe mexicana é comandada por Joel Huiqui e conta com sete jogadores argentinos no elenco. O clube busca seu primeiro título da Campeones Cup.

Historicamente, a competição tem vantagem mexicana. Nas sete edições anteriores, clubes da Liga MX conquistaram quatro títulos, contra três da MLS. O último campeão foi o Toluca, que venceu o LA Galaxy por 3 a 2 em 2025.

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