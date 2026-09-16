Gandula agredido por astro do futebol negocia império de bebidas por R$ 3,4 bilhões (Gandula do Swansea City foi chutado pelo astro Eden Hazard durante uma partida contra o Chelsea)

O episódio que marcou a semifinal da Copa da Liga Inglesa de 2013 ganhou um capítulo bilionário fora dos gramados. Charlie Morgan, então gandula do Swansea City foi chutado pelo astro Eden Hazard durante uma partida contra o Chelsea, e hoje transformou-se em um gigante dos negócios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Sun, Morgan e seu sócio, Jackson Quinn, avançaram em negociações definitivas para vender o controle total do império Au Vodka para a gigante americana do setor de bebidas Sazerac Company. O acordo avalia o negócio em impressionantes 500 milhões de libras – quantia equivalente a aproximadamente R$ 3,46 bilhões na cotação atual.

Caso o contrato seja selado nos termos vigentes, a estimativa é que a dupla de empreendedores receba um montante individual superior a 100 milhões de libras (cerca de R$ 693 milhões para cada um). Não foi divulgado se Morgan permanecerá envolvido nas operações do dia a dia da marca após a conclusão da venda.

A escalada da empresa no mercado global ocorreu em ritmo acelerado. Em 2023, a marca já havia cedido uma fatia minoritária ao fundo de private equity Metric Capital. No ano seguinte, a companhia expandiu suas operações inaugurando uma sede integralmente revestida em tom dourado. A popularidade da marca também foi impulsionada pelo endosso de personalidades de grande apelo global, como Floyd Mayweather, Ronaldinho Gaúcho e o influenciador Jake Paul que chegou a tatuar a garrafa do produto em seu corpo.

A rivalidade do passado entre Morgan e Hazard deu lugar à amizade. Mais de uma década após a expulsão de Hazard no fatídico jogo de 2013, o ex-atacante do Chelsea e da seleção belga compartilhou nas redes sociais o reencontro com o antigo gandula, celebrando a trajetória percorrida pelo britânico desde o incidente.

“Uma das coisas boas da aposentadoria é reencontrar velhos amigos. Você foi muito longe em 11 anos, meu amigo”, escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Gandula agredido por astro do futebol negocia império de bebidas por R$ 3,4 bilhões foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton Bruno do Vale