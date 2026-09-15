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Boca sofre no fim, mas empata com São Paulo e vai à semi da Sul-Americana

Com a derrota no jogo de ida, a equipe são-paulina se despediu da competição continental nas quartas de final

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GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
15/09/2026 23:51

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Boca sofre no fim, mas empata com São Paulo e vai à semi da Sul-Americana
Boca sofre no fim, mas empata com São Paulo e vai à semi da Sul-Americana crédito: No Ataque Internacional
Boca sofre no fim, mas empata com São Paulo e vai à semi da Sul-Americana
Boca sofre no fim, mas empata com São Paulo e vai à semi da Sul-Americana (Leandro Lozano comemora gol contra o São Paulo)

O São Paulo buscou o empate em 1 a 1 com o Boca Juniors na noite desta terça-feira, no Morumbis, mas isso não foi o suficiente para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana. Lozano abriu o placar para o time argentino e Domingos Duarte deixou tudo igual para o Tricolor na reta final. Contudo, com a derrota no jogo de ida, a equipe são-paulina se despediu da competição continental nas quartas de final.

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Situação na Sul-Americana

O São Paulo se despediu da Sul-Americana nas quartas de final. Como perdeu o duelo de ida por 1 a 0, o Tricolor foi eliminado com placar agregado de 2 a 1. Agora, a equipe tem apenas o Brasileirão a disputar.

Já o Boca Juniors, que passou à semifinal, terá pela frente o Vasco, que venceu o Santa Fe-COL por 2 a 0 mais cedo nesta terça-feira. O jogo de ida será em La Bombonera, e o Cruzmaltino definirá a eliminatória em casa por ter campanha superior a do rival.

Os duelos de ida da semifinal da Sul-Americana estão previstos para a semana do dia 14 de outubro, enquanto as partidas de volta devem acontecer entre os dias 20 e 22.

FICHA TÉCNICA

  • SÃO PAULO 1 x 1 BOCA JUNIORS
  • Competição: Copa Sul-Americana (quartas de final jogo de volta)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Data: 15 de setembro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Público: 55.724 torcedores
  • Renda: R$ 3.429.802,00
  • Cartões amarelos: Djhordney e Artur (São Paulo) / Romero (Boca Juniors)
  • Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS

  • Lozano, aos 14′ do 2ºT (Boca Juniors)
  • Domingos Duarte, aos 43′ do 2ºT (São Paulo)

Arbitragem

  • Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
  • Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Martín Soppi (URU)
  • VAR: Leodán González (URU)

Escalações
SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Sabino (Ferreira) e Domingos Duarte; Lucas Ramon (Ryan Francisco), Marcos Antônio, Danielzinho (Djhordney) e Iago (André Silva); Artur, Luciano e Gustavo Santana (Victor Sá).
Técnico: Dorival Júnior

BOCA JUNIORS: Montero; Lozano, Di Lollo, Facundo Herrera e Blanco; Santiago Ascacíbar, Paredes e Delgado (Tomás Belmonte); Alan Velasco (Villa), Flores (Romero) e Merentiel (Valencia).
Técnico: Rodolfo Arruabarrena

Como foi o jogo?
A primeira chance da partida saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Artur cobrou falta na primeira trave e Gustavo Santana cabeceou por cima do travessão.

A grande chance do São Paulo saiu aos 37 minutos. Lucas Ramon foi à linha de fundo e Gustavo Santana ganhou da marcação e subiu de cabeça, mas Montero conseguiu espalmar e a bola bateu no travessão. Com 43 minutos, Paredes arriscou a finalização forte de fora da área e mandou por cima do gol.

Segundo tempo
Aos quatro minutos, Luciano arriscou de fora da área, a bola desviou e foi para escanteio. Um minuto depois, Iago cruzou e Luciano cabeceou fraco, nas mãos de Montero.

Foi aos 14 minutos que o Boca Juniors abriu o marcador no Morumbis. Em boa jogada trabalhada pelo lado direito, Flores deu tapa de primeira para Lozano. O lateral surpreendeu a defesa do São Paulo, recebeu em velocidade, invadiu a área de frente para Rafael e bateu forte para marcar.

Com 22 minutos, o São Paulo deixou tudo igual no placar. Djhordney pegou da entrada da área, a bola desviou na zaga do Boca e Luciano recebeu sozinho na área. O camisa 10 cruzou e Ryan Francisco só completou para o fundo das redes. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, e a revisão do VAR confirmou que Luciano estava à frente do último defensor.

Com 36 minutos, Marcos Antonio arriscou de fora da área e Montero fez a defesa em dois tempos. Aos 43 minutos, o São Paulo deixou tudo igual. Artur cobrou falta na segunda trave e Domingos Duarte completou de cabeça para descontar.

Próximos jogos

SÃO PAULO
São Paulo x Internacional (28ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 19/09 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

BOCA JUNIORS
San Lorenzo x Boca Juniors (décima rodada do Campeonato Argentino – Clausura)
Data e horário: 20/09 (domingo), às 14h45 (de Brasília)
Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (ARG)

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A notícia Boca sofre no fim, mas empata com São Paulo e vai à semi da Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

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