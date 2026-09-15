Espanha renova com técnico campeão mundial até a Copa de 2030 (Luis de la Fuente, técnico da Espanha)

O técnico Luis de la Fuente renovou o contrato com a Seleção Espanhola até 2030. Campeão mundial e da Eurocopa de 2024, o treinador de 65 anos teve o vínculo ampliado pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com o objetivo de dar sequência ao ciclo vitorioso e comandar a equipe na defesa do título mundial daqui a quatro anos.

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O acordo anterior de De la Fuente era válido até 2028. Contudo, a federação optou por se antecipar para garantir a permanência do comandante até a Copa do Mundo de 2030, que terá a Espanha como uma das sedes oficiais ao lado de Marrocos e Portugal além dos jogos de abertura na América do Sul.

Aproveitamento impressionante

A renovação consolida um dos trabalhos mais eficientes do futebol de seleções na atualidade. Desde que assumiu o comando principal da equipe, De la Fuente acumula números impressionantes: são apenas duas derrotas em 41 partidas oficiais disputadas.

Sob sua liderança, a Furia retomou o protagonismo no cenário internacional com futebol ofensivo e consistente, conquistando a Liga das Nações (2022/23), a Eurocopa de 2024 e o histórico bicampeonato mundial em 2026.

Os pilares táticos do modelo de De la Fuente

A afirmação da Espanha sob o comando de Luis de la Fuente consolidou uma transformação profunda na identidade da equipe. Se durante mais de uma década La Roja ficou associada ao controle absoluto e por vezes burocrático da posse de bola o tradicional tiki-taka , a versão atual alia a essência técnica do passado a um futebol vertical, físico e letal.

1. Extremos de drible e amplitude vertical

A grande virada de chave no modelo de jogo esteve na mudança do perfil dos pontas. De la Fuente rompeu com a tradição de usar meias adaptados nas pontas e apostou em pontas especialistas em drible, aceleração e jogo de 1v1. A agressividade pelos lados obriga as linhas defensivas a se espaçarem, criando corredores internos para os meio-campistas e acelerando as transições ofensivas.

2. Intensidade no meio-campo

O setor manteve a exigência por qualidade técnica refinada, mas ganhou rotação física muito superior. O primeiro volante atua como regente da saída de bola com orientação para quebrar linhas com passes verticais na primeira oportunidade, enquanto os meias internos desempenham papel fundamental ao pisar na área e pressionar imediatamente a saída do rival após a perda da bola.

3. Pressão alta e bloco avançado

Sob o comando de De la Fuente, a Espanha defende pressionando no campo de ataque. O centroavante e os pontas orientam o combate para forçar o erro do adversário ainda na grande área rival, enquanto a linha defensiva atua avançada para encurtar os espaços e garantir a recuperação da segunda bola.

4. Versatilidade e pragmatismo competitivo

A Espanha de De la Fuente trocou a obsessão por altos percentuais de posse de bola pela eficiência nas duas áreas. A equipe sabe dominar o jogo através do controle de passe quando necessário, mas se mostra igualmente confortável defendendo em bloco médio/baixo e explorando os contra-ataques contra adversários que tentam propor o jogo.

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