Arsenal arrasa o City e é campeão da Supercopa da Inglaterra (Arsenal comemorando o título da Supercopa da Inglaterra)

O Arsenal conquistou, neste domingo (16/8), a Supercopa da Inglaterra ao vencer o Manchester City por 3 a 0. O jogo foi no Millennium Stadium, no País de Gales, e os Gunners, atuais campeões da Inglaterra, dominaram amplamente o rival (campeão da Copa da Inglaterra).

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Logo aos 25 segundos de jogo, Calafiori abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o time inglês ampliou com Havertz. Odegaard fechou o placar na etapa final.

O brasileiro Bruno Guimarães, contratado junto ao Newcastle, jogou pela primeira vez uma partida para valer com a camisa do Arsenal, e fez um bom jogo. Porém, saiu no intervalo para a entrada de Declan Rice.

Do lado do City, que, além do técnico Guardiola, não tem mais Stones e Bernardo Silva, contou com o estreante Anderson, ex-Nottingham e titular da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

Como o Arsenal levou a Supercopa?

O Arsenal teve os desfalques de Saliba e Timber. Mas deu a saída de bola e, 25 segundos depois, fez o gol. Após troca de passes, Skjelky observou a entrada de Calafiori pela esquerda e rolou para o lateral, que, livre, mandou para a rede.

O City até buscava o ataque, com Doku tentando encontrar Haaland na área. Mas o Arsenal era superior e, aos 27, ampliou em mais uma boa trama. Desta vez, a jogada foi pela direita e, após cruzamento, Tzolis escorou na segunda trave para a chegada de Havertz na cara do gol: 2 a 0.

Na tentativa de voltar ao jogo, o City e teve uma ótima oportunidade aos 39 minutos. Primeiramente, Doku cruzou e Haaland chutou para excepcional defesa do goleiro Raya.

Na sobra, Semenyo cruzou e Doku foi bloqueado na hora do arremate. Mas o Arsenal era melhor e, por pouco, não ampliou com Odegaard. O zagueiro Gvardiol salvou o chute da fera dos Gunners em cima da linha.

No segundo tempo, o Arsenal voltou com Rice no lugar de Bruno Guimarães. E o City com Grealish no lugar de Doku.

Os Gunners não perderam o ímpeto e, aos três minutos, fizeram o terceiro gol. Tzolis recebeu pela esquerda, cortou a marcação e rolou para Odegaard, que topou a marcação, matou Donnarumma e deu um toquinho para a rede. Belo gol. O City teve pelo menos uma ótima chance. Mas aí brilhou o goleiro Raya. Assim, manteve seu gol zerado.

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