Cristiano Ronaldo revela planos de aposentadoria: ‘Provavelmente último ano’ (Cristiano Ronaldo em ação por Portugal)

Fim de uma era? Um dos maiores jogadores da história do futebol está prestes a se aposentar. É o que ele mesmo garante. Em entrevista a Vogue, publicada neste domingo (16/8), Cristiano Ronaldo contou que este deve ser seu último ano em atividade.

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“Este provavelmente é meu último ano no futebol, e quero deixar um legado espetacular.” Cristiano Ronaldo sobre aposentadoria

Agora casado com Georgina Rodríguez, CR7 já tem planos para passar mais tempo com a família. Já tenho meu futuro todo planejado. Tenho tantas coisas para me manter ocupado que é difícil escolher apenas uma.”

“Como o futebol pode deixar um grande vazio, é preciso preencher o tempo de várias maneiras, não apenas de uma. E também me divertir mais, viajar mais, assistir e jogar padel, que eu adoro, e continuar aproveitando o que conquistei, o que nós conquistamos. Afinal, foram 25 anos com muitos sacrifícios”, declarou o jogador.

Casamento e família de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e a modelo e influenciadora Georgina Rodríguez anunciaram que se casaram na última nesta terça-feira (11/8), após 10 anos de relacionamento. Os dois são pais de Alana, de oito anos, e Bella Esmeralda, de quatro. Além das filhas com a esposa, o jogador é pai de Cristiano Ronaldo Jr., de 16 anos, e dos gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, de nove.

O português e a argentina-espanhola se conheceram em 2016, quando ela trabalhava como vendedora em uma loja de luxo, em Madri, na Espanha.

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A notícia Cristiano Ronaldo revela planos de aposentadoria: ‘Provavelmente último ano’ foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara